Lionel Scaloni sembró dudas: ¿Se irá el campeón del mundo?

Sería un error sin duda alguna que el estratega campeón del mundo de un paso al costado en la selección de Argentina después de la gran ilusión que le dio a todo el pueblo argentino que se acercó a recibir a los ganadores del título en Buenos Aires. Millonadas de personas respaldaron a Lionel Scaloni que antes de toda la previa mundialista, no tenía mucho apoyo por la prensa ni por la opinión pública.



Pero, desde 2019 cuando empezó esa historia dulce de Lionel Scaloni y la selección de Argentina cosechando antes de la caída sorpresiva contra Arabia Saudita un invicto de 36 partidos, todas las críticas en contra del estratega más joven que tuvo participación en la Copa del Mundo cambiaron por mensajes de ilusión y de alegrías en busca de conseguir lo realizado: el título en Qatar 2022.

Por esta razón, sería más que curioso, insólito y sorpresivo que Lionel Scaloni no continuara como director técnico de la selección de Argentina, pero es una posibilidad al no haber absolutamente nada asegurado en el futuro del exjugador del combinado nacional. Todas esas personas que criticaron la decisión de poner a un estratega con poca experiencia se encontraron con un director técnico que lideró el tercer campeonato en la historia de la albiceleste.



Todavía existe la posibilidad que nadie quiere oír y es la salida de Lionel Scaloni del combinado nacional. Pasando sus vacaciones con su familia en Mallorca, España, el director técnico decidió volver a Argentina con el fin de sentarse a hablar con Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para negociar su continuidad en los banquillos de su país. Sin duda alguna, como campeón del mundo sería un espaldarazo para su futuro en la selección, pero nada está escrito.

Aunque en pasados días Claudio Tapia manifestó que no habría ningún problema para sellar la continuidad de Lionel Scaloni, el estratega sí sembró dudas en diálogo con el Partidazo de la Cadena COPE española, "yo estoy en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente y reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé qué día voy a viajar porque estoy bien con la familia acá (Mallorca) y disfrutando estos días".



Pero lo que más generó expectativa fue cómo culminó la entrevista en la Cadena COPE. Tal vez no vaya a pasar problemas como afirmó Claudio Tapia par renovar su contrato, pero nada está escrito y Lionel Scaloni concluyó, "cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser". El campeón del mundo debería continuar, aunque todo estaría sujeto a las condiciones con las que lleguen al sentarse a hablar.