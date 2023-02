Scaloni es tendencia en los medios: preocupación por su renovación

¿Ya tenían todo hecho con Lionel Scaloni y su continuidad hasta el 2026? Por lo menos eso fue lo que sentenció Claudio el 'Chiqui' Tapia hace unos días. El reto de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para la selección campeona del mundo, además de la Copa América de 2024 era más que claro que el estratega iba a continuar en el combinado albiceleste.



¿Es posible prescindir del director técnico campeón del mundo? Pues aunque parezca curioso, haber quedado campeón no le daba con seguridad su continuidad con Argentina, y aunque se dijo que llegaba a buen camino las conversaciones con Claudio el 'Chiqui' Tapia, hay preocupación latente en suelo argentino porque al parecer se habría congelado la prolongación de su contrato.

Hace unos días, Claudio Tapia dijo que no iba a ver ningún problema para sellar la continuidad de Lionel Scaloni. "Faltan detalles sobre los que hablaremos cuando nos volvamos a ver", testimonios del Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en la última reunión. Sin embargo, en los medios argentinos, especialmente en Infobae, aparece la incertidumbre sobre la mesa si seguirá o no Scaloni.



Con base en la columna que escribió el periodista Ernesto Cherquis Bialo en Infobae, relató cómo se vive esta situación en su escrito llamado, "Firmarán el contrato hasta el 2026, pero algo se rompió en la relación entre Tapia y Scaloni”. Y es que, seguramente no habría ningún problema para que el campeón del mundo continúe entrenando a Lionel Messi y a la sangre joven, pero una mala relación con Claudio Tapia podría complicar la situación.



Una situación que empezó a tornar fría las negociaciones se resume en el Mundial de Qatar, que aunque Lionel Scaloni logró el título, sus decisiones parecían que eran criticadas por Claudio el 'Chiqui' Tapia, un tema que le puso aún más tensión a la relación entre ambos actores. Que por qué la decisión de poner a Ángel Di María, que por qué esta sustitución que colmaron los ánimos de Lionel.



Por ahora no hay nada firmado que diga que Lionel Scaloni se quedará en la selección de Argentina. Hay otros aspectos que anuncian en medios argentinos que marcan la relación fracturada entre Lionel y Claudio Tapia. Entre ellos, la decisión de la continuidad de Javier Mascherano en el combinado Sub-20 cuando se esperaba que Pablo Aimar pudiera ser el director técnico de la albiceleste juvenil. De una celebración airada del cumpleaños del presidente en medio de una concentración que salpicó en Scaloni la ira también son razones que marcan en los diarios argentinos. Son días claves a la espera de lo que acontecerá en el combinado argentino en próximos días.