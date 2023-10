Lionel Scaloni fue claro: ¿Jugará Lionel Messi ante Paraguay?

Pese a que sus molestias musculares empiezan quedar atrás, Lionel Messi es duda en la titular de Argentina para la tercera fecha de la Eliminatoria donde los campeones del mundo jugarán con Paraguay en condición de local.



Y es que este miércoles en rueda de prensa, Lionel Scaloni no descartó al ‘10’ de Argentina para el partido y espera por el último entrenamiento antes del partido para saber si lo puede poner de inicio.



“Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más...Tengo que hablarlo con él y ver que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo”, mencionó el DT.

Además, Scaloni mencionó que esperará como se siente el futbolista de cara a esta doble fecha: “Lo primero es "ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido dentro de cuatro días. Él puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los 90 minutos en los dos estando bien. No es tan fácil”.



De igual manera, el técnico aseguró que aunque no juegue Messi sabe que su selección tiene los jugadores para seguir con el plan de juego.



“Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir a jugar, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante”, concluyó.



Vale señalar que Messi no ha jugado 90 minutos desde el pasado 4 de septiembre en el partido de Inter Miami ante LAFC en MLS, duelo previo al inicio de la Eliminatoria donde el futbolista sufrió la lesión ante Ecuador.