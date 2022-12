Scaloni terminó los festejos del título: de regreso a casa

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, regresó este lunes a España, donde reside con su familia, tras pasar la Navidad en Pujato, su pueblo natal, lugar donde fue homenajeado después de quedar campeón del mundo en Qatar 2022. El exfutbolista del Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca fue saludado por numerosos aficionados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que sirve a Buenos Aires, según pudo verse en redes sociales.

Scaloni, quien tiene su casa en Mallorca, donde formó su familia en su época como jugador, se tomó fotografías con las personas que fueron saludándolo en la terminal antes de abordar su vuelo hacia España.



El técnico de la Albiceleste llegó a Pujato, su pueblo natal, situado en la provincia de Santa Fe, después de celebrar en Buenos Aires el 20 de diciembre el título logrado con la selección. Allí, un día después, recibió el cariño de los vecinos de Pujato, un pueblo tranquilo de la provincia de Santa Fe con menos de 4.000 habitantes en el que nació en 1978 y donde tendrá próximamente una calle con su nombre, según anunció el presidente comunal (alcalde), Daniel Quacquarini.



"Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto", dijo en ese momento un conmovido Scaloni. El también exjugador de los italianos Atalanta y Lazio, los argentinos Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata y el inglés West Ham United fue distinguido con una placa por parte de las autoridades.



Scaloni aún no ha renovado su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero este mismo lunes su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, eliminó cualquier asomo de duda sobre su continuidad al frente de la Albiceleste, durante una comparecencia pública en la Casa de Gobierno de la provincia de San Juan.



"Scaloni es el técnico de la selección argentina. Nosotros dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina y, ni bien venga, vamos a terminarlo porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer. No tengo dudas de que va a continuar siendo el DT de la selección argentina", dijo Tapia.



Argentina logró el pasado 18 de diciembre el tercer Mundial de su historia, tras ganar los de 1978 y 1986. La Albiceleste se impuso en la final del Mundial de Qatar a Francia en la tanda de penaltis por 4-2 después de igualar 3-3 en los 120 minutos de juego.



EFE