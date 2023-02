No te va a gustar, Messi: Scaloni confiesa a quién quisiera dirigir

Pasó mucho tiempo desde aquella noche decembrina en la que Argentina levantó la Copa del Mundo en Doha. Para muchos falta todavía una vida de celebración, pero para los protagonistas es hora de pasar la página.

En eso están todos los compañeros de Lionel Messi, y el capitán mismo, rodando ya para el interés de sus clubes después de aquella locura de felicidad. En eso también el técnico Lionel Scaloni, quien vive en Mallorca, España, y desde allí negocia una merecida renovación.



Precisamente en ese, su país de adopción y de donde es su familia, habló libremente de muchos asuntos, pero uno en particular llamó la atención: ¿a quién sueña con dirigir ahora, después de ser el jefe de Messi y de lograr el máximo galardón del fútbol?



"¿Un equipo que te gustaría entrenar? Aunque fuera dentro de mucho", le preguntaron en una ronda de preguntas rápidas. ¿La respuesta? "Depor, sí... Siempre lo dije", respondió. Deportivo La Coruña fue el club donde jugó entre 1998 y 2005 y donde pasó la parte más productiva de su carrera como jugador.

⚽️ En Mallorca preguntáronlle a Scaloni @lioscaloni que equipo soña con adestrar no futuro e el...insiste (malia que o audio non é moi bo)



🎙️ "O Dépor @RCDeportivo si..." pic.twitter.com/oQ9OoeFEpx — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) January 31, 2023



Para él ya, finalmente, pasó la euforia y está en otra cosa: "Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó (en Qatar), contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador. Estoy en mi lugar (Scaloni reside desde hace varios años en Mallorca), con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me cambiado mucho", concluyó.