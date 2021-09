Messi y la crítica al periodismo tras salir campeón con Argentina

Lionel Messi habla poco con la prensa, pero cuando lo hace expresa todo lo que siente. Con la humildad que lo caracteriza, el '10' de la Albiceleste, en medio de la concentración de la Selección Argentina, habló del título de la Copa América con ESPN y dejó varias frases para destacar.



'Lio', de 34 años, se refirió al plantel guiado por Scaloni que levantó la Copa en el Maracaná, reveló que no deja de ver videos de la celebración del título y aprovechó para criticar al periodismo de su país, al considerar que antes los catalogaban como los 'fracasados' y ahora sí son los 'mejores'.

Campeón Copa América



"No lo podía creer, lo había soñado tanto que no entendía lo que estaba pasando, lo disfruté y lo disfruto más cuando veo las imágenes (campeones). Vi muchos videos de cómo lo había vivido la gente, que era todo una locura... Ahora, ya pasó, la vida sigue, pero con la tranquilidad de que pude cumplir el sueño que tantas veces se me había negado"



"(Copa) Esta fue la más difícil porque pase por muchas cosas, en Barcelona me toco ganar rápido, cosas seguidas, después llegaron los golpes. En este caso, con la Selección, fue golpe tras golpe, eso hace que sea más importante, pero todos son iguales. Después de tanto sufrimiento, levantar algo con la Selección fue especial", dijo.



Lionel Scaloni



"Tiene gran mérito, fue él quien formó la Selección, el que creyó, de a poco fue armando el equipo, confiando en sus jugadores, siempre supo lo que quería, fue creciendo... Fue costoso arrancar pero al final terminamos bien, empezamos a crecer como Selección, fue trabajo de él y del cuerpo técnico".



Crítica al periodismo



"Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, nosotros intentamos ser campeones y no todo pasa por ganar y perder. Es difícil ganar el Mundial y la Copa América, hay que empezar por reconocer que hay otras selecciones que son muy buenas y no es fácil ganar. Antes éramos los peores por perder las finales y ahora somos los mejores. Hay muchísimas selecciones que son muy buenas, lo importante es dejar todo y quedar satisfecho de que entregaste todo, gana uno solo, llegar a una final de Copa o Mundial no es poca cosa, en su momento no se valoró", finalizó.