¿Preocupa el físico de Lionel Messi? Sus batallas antes del Mundial

Con 35 años, Lionel Andrés Messi sigue entonado con el Paris Saint-Germain, buscando aún más regularidad para llegar de la mejor manera al Mundial de Catar a disputarse en noviembre del presente año. Esta será probablemente la última carta que le quedará al argentino de intentar alzar la Copa del Mundo, una que ya se le escapó en el 2014.

Lionel Andrés Messi ha descrestado en este inicio de la Ligue 1, se le ha visto bien físicamente, y se ha asociado con Kylian Mbappé y Neymar Jr a la perfección. Aunque no ha afinado todavía la puntería, ha sido una pieza fundamental asistiendo a sus compañeros. La curiosidad en este comienzo de temporada para Messi es que Christophe Galtier lo ha sustituido en la mayoría de los encuentros disputados.



Los medios argentinos se asombran de que no culmine los partidos ni en la Ligue 1, ni en su primer partido en el que actuó en la Champions League ante la Juventus. Sin embargo, todo pasa por un plan que tiene el estratega francés y Lionel Scaloni es quien más festeja que Lionel Messi no acumule los 90 minutos. Si bien tiene que llegar con regularidad, no puede excederse, y más cuando tiene un grupo complicado en la Liga de Campeones, donde el físico será una prueba vital.



Antes de que inicie la fiesta mundialista, Lionel Messi tendrá 14 partidos por jugar con el Paris Saint-Germain, y dos más con la albiceleste en amistosos. Así, sumará 16 encuentros previos al Mundial de Catar. Los ojos están puestos en el gran nivel de Lionel en busca de levantar su primera Copa del Mundo.



Lionel Scaloni celebra que Christophe Galtier no lo deje disputar los 90 minutos. No quieren correr riesgos con el físico del argentino que espera no sufrir lesiones para estar de la mejor manera posible en el certamen mundialista en Catar. Tal vez en los próximos partidos, se le pueda ver a Lionel Messi siendo suplente y rematando los segundos tiempos para cuidarlo.



Estos son los 16 juegos antes del Mundial:

10 de septiembre: PSG vs Brest – Ligue 1



14 de septiembre: Maccabi Haïfa vs PSG – Champions League



18 de septiembre: Lyon vs PSG – Ligue 1



23 de septiembre: Argentina vs Honduras – Amistoso



27 de septiembre: Argentina vs Jamaica – Amistoso



Primero de octubre: PSG vs Niza – Ligue 1



5 de octubre: Benfica vs PSG – Champions League



9 de octubre: Reims vs PSG – Ligue 1



11 de octubre: PSG vs Benfica – Champions League



16 de octubre: PSG vs Marsella – Ligue 1



23 de octubre: Ajaccio vs PSG – Ligue 1



25 de octubre: PSG vs Maccabi Haïfa – Champions League



30 de octubre: PSG vs Troyes – Ligue 1



2 de noviembre: Juventus vs PSG – Ligue 1



6 de noviembre: Lorient vs PSG – Ligue 1



13 de noviembre: PSG vs Auxerre – Ligue 1