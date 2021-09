‘He sufrido mucho’: Messi alzó la Copa, no aguantó y rompió en llanto

Día inolvidable para Lionel Messi. No solo guió la victoria de Argentina sobre Bolivia con un maravilloso triplete, también se convirtió en el máximo anotador histórico en selecciones sudamericanas, superando al mismísimo Pelé con 78 dianas.

Noche sensacional en el Monumental de Núñez, tras una grata presentación en el cierre de la triple jornada de las Eliminatorias. Messi se vio conmovido con el marco que lo rodeaba.



Una vez culminada su estelar presentación, el astro se acercó para dar sus primeras impresiones de la victoria y no pudo evitar llorar ante las cámaras...



“Un momento único por como se dio, después de tanto esperar no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando es increíble. Está mi mamá, mis hermanos, la tribuna. He sufrido mucho también. Estoy muy feliz”, dijo a la prensa local, hasta que se quebró y no pudo continuar.



Si a todos los condimentos se le suma que Argentina no había jugado de local tras la consagración en Copa América, pues el escenario era completamente propicio para la efusividad de Lío. El grupo se reunió en un costado de la cancha, le dieron la copa a Messi y todos cantaron al unísono: ‘Dale campeón, dale campeón’.



De inmediato, imágenes suyas llorando se viralizaron por las redes sociales. Los fanáticos argentinos quedaron emocionados con su capitán:

"Lionel Messi no siente la camiseta de la Selección Argentina". Probablemente la estupidez más grande relacionada al deporte que se haya dicho alguna vez en este país.pic.twitter.com/7QYrI1BTMw — VarskySports (@VarskySports) September 10, 2021