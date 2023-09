Lionel Messi estará en Bolivia, pero siguen las dudas en Argentina

Argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en La Paz por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas y luego del importante debut ganador 1-0 contra Ecuador, los campeones del mundo buscarán continuar su senda ganadora en la altura.

Sin embargo, no todo es alegría en Argentina, luego de que Messi saliera resentido del partido contra los ecuatorianos y aunque los exámenes médicos arrojaron que no tenía ninguna lesión, pero ahora el dilema es para Lionel Scaloni, quien, pese a que confirmó que viajará, no sabe si lo tendrá como titular en La Paz.



"Va a a viajar. Entrenó diferenciado y todavía faltan dos días para el partido. Tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. Estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones", mencionó Scaloni en conferencia de prensa.



🇦🇷 Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previo al viaje a Bolivia, confirmó la mejor noticia en el mundo Albiceleste: "MESSI VA A VIAJAR", afirmó el DT. 💪 pic.twitter.com/lnwxxS6ene — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2023



​Por ahora, el cuerpo técnico sigue preocupado por la recuperación total de Lionel Messi y sigue la expectativa de si el jugador del Inter Miami esté desde el inicio en un campo donde la condición física es a tope por los 3.600 metros de altura.