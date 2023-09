¿Qué le hizo Roldán a Messi? Campeón mundial recriminó al colombiano

Argentina se estrenó en las Eliminatorias al Mundial 2026 con una victoria 1-0 contra Ecuador, en otra noche de inspiración de Lionel Messi, quien marcó un golazo de tiro libre.

Todos quedaron felices en el Monumental... todos menos el campeón mundial, quien solo destacó del juego: "quedó demostrado, tanto en los amistosos que jugamos, y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario”.



Pero lo que llamó la atención al final del juego fue su reclamo al árbitro colombiano Wilmar Roldán. Lo señaló, le dijo algo que las cámaras no alcanzaron a captar y se marchó. El juez y sus asistentes quedaron en el campo desconcertados.



De hecho, la terna colombiana no tuvo mayores retos y no influyó en el resultado. El analista José Borda lo reconoció así: "aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias Argentina vs. Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamo airadamente. ¿Roldán informará a la Fifa?”, comentó.