El anhelo de la AFA: la posibilidad de que Messi vuelva a la selección

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, dijo este miércoles que no tiene "dudas" de que Lionel Messi jugará con la Albiceleste los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo, respectivamente, si el seleccionador, Lionel Scaloni, lo convoca.



"Ahora en marzo tenemos fecha FIFA y si lo convocan no tengo dudas de que estará. Sé lo que siente por esta camiseta. Sin hablar con él, sé que tiene muchas ganas de volver. Nunca se fue, igual, nunca se fue. No jugaba porque no lo convocaban", dijo Tapia en diálogo con Fox Sports.





Argentina jugará ante Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid y cuatro días más tarde visitará a Marruecos en Tánger. Messi no viste la camiseta argentina desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia. "En el ultimo Mundial dijimos 'es la selección de Messi'. No podemos darle la responsabilidad a un solo jugador para que nos saque campeones del mundo. El fútbol es un juego colectivo. Si nosotros pensamos que un solo jugador va a ganar la Copa del Mundo, no está bien", añadió.



Cabe resaltar lo que el jugador de Barcelona representa en lo futbolístico como en lo económico para los argentinos, debido a que en los amistosos los marroquíes duplicarían el dinero de la oferta para los partidos.