Messi no es eterno y pone en duda Mundial 2026: 'por edad es difícil'

Aunque para muchos se detuvo el planeta el 18 de diciembre de 2022, cuando Lionel Messi por fin levantó la Copa Mundo, para el protagonista todo sigue como siempre... aunque más feliz, sin duda.

"Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente... Pero termino mi carrera con eso", dijo el capitán argentino en charla con el diario Olé.



Y esa frase retumba en su país, que no está listo para la vida después de Messi. Se puso más contundente aún después, al proyectar el siguiente Mundial.



"Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene. Pero ya te digo... No me adelanto en nada. Es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo, es difícil. Depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años. Voy a ver para dónde va mi carrera. Depende de muchas cosas".



Asuntos pendientes se están arreglando: Scaloni está en curso de renovación, la nueva generación se va afianzando en las mejores ligas del mundo y jugadores como Enzo Fernández se dan el lujo de romper récords de transferencias. Argentina hace lo que le toca.



Pero después hay que ver eso que el llama el futuro de su carrera, si aparece de nuevo FC Barcelona en el panorama, lo cual motivaría su necesidad de mantenerse como jugador de élite, o si acaba la aventura francesa en la MLS o algún otro exótico destino. Es pronto para saber. Aún es tiempo de festejar lo que esperó toda la vida.