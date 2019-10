Las buenas noticias no paran: listo el regreso de Messi a la selección

Muy lejos quedaron las polémicas declaraciones que hizo Lionel Messi en la Copa América de Brasil, tras la eliminación que sufrió Argentina frente al conjunto local, por lo que Conmebol le impuso un duro castigo al '10' de Barcelona, con tres meses de suspensión. No obstante, el ganador de 'The Best' ya ha cumplido con el tiempo fuera del equipo gaucho, y podrá entrar en la próxima convocatoria.

Luego de la victoria de Argentina 6-1 contra Ecuador, la gran noticia para Lionel Scaloni es que ya podrá contar con el mejor jugador de Argentina. El regreso del '10' podría darse el próximo 14 de noviembre, contra Brasil en una nueva edición del Superclásico de las Américas, que se jugará en Arabia Saudita.



Sin embargo, habrá que ver si el seleccionador argentino decide convocar a Messi para estos encuentros, pues este no ha tenido el mejor de los arranques esta temporada, por cuestiones netamente físicas.

Por otro lado, 'La pulga' aún deberá pagar un partido de suspensión en el primer partido de las Eliminatorias a Catar 2022 por la tarjeta roja recibida contra Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Por ahora, solo podrá disputar juegos de carácter amistoso.



Argentina viene tomando ritmo y su fútbol empieza a crecer basados en una nueva generación, que ha mostrado cosas muy interesantes, y ahora se verán potenciados con el regreso de su capitán, Lionel Messi.