Tres Mundiales y un fichaje en Real Madrid: el año demoledor de Linda

A pocas horas del partido que cierra el grupo G del Mundial Femenino 2023, una alerta salta en la Selección Colombia. Y tiene que ver, nada menos, que con Linda Caicedo, la figura, la estrella, la crack.

Desde que empezó la competencia, el pasado 20 de julio, la preocupación es una reincidencia: ¿todo está en orden con ella? ¿por qué sus desvanecimientos? ¿qué los explica?

​

​La jugadora ha llamado dos veces la atención... bueno, cuatro en realidad, pero dos de ellas fueron por golazos, el último, contra Alemania, en la galería de los mejores de la Copa Mundo hasta el momento. Pero esa dos veces que preocupan ha tenido que ver con su estado de salud y eso no es broma.

​

​La atacante se fundió hace seis días, en plena reparación de partido contra Alemania, en medio de un entrenamiento y recayó el pasado domingo, en la victoria 2-1 contra las germanas por el grupo H.

​

¿Qué pasó? Así lo resumía en famoso diario The Washington Post: "Se la vio sosteniendo su pecho y luego cayendo al suelo durante una sesión de práctica antes del partido de Alemania. Luego, al final del partido contra Alemania, se arrodilló detrás de la jugada antes de acostarse boca abajo en el césped mientras el personal médico de Colombia acudía en su ayuda".



¿Cómo se explica eso el cuerpo médico de la Selección Colombia? Con total tranquilidad. El técnico Nelson Abadía y sus asistente Angelo Marsiglia se han referido al tema como un "cansancio" que no reviste mayor gravedad. Pero ¿de qué está cansada Linda? Ojo a un año trepidante:

​

Linda Caicedo jugaba en agosto de 2022 el Mundial Sub-20: la selección nacional terminaba primera del grupo B y avanzaba a cuartos de final , instancia en la que sería eliminada por Brasil (0-1).

​

Vendría su revancha en el Mundial Sub.17, en octubre de aquel año cuando fueron quedando en el camino Tanzania y Nigeria hasta que el mejor y solo España, en la gran final desinfló la ilusión



A todo esto, ya había sumado unos partidos contra Deportivo Cali, eso que le abriera las puertas del Real Madrid, nada más y nada menos. Por mucho que la han cuidado, la realidad es que la adaptación no fue sencilla y apenas se va acomodado.

.

Ahora, en medio de esa situación de tensión, vinieron el subcampeonato de la Copa América 2022 y una Copa Mundo de mayores. No es poco.



Sorpresivamente, Caicedo se sometió en las últimas horas a una serie de pruebas médica y, según la versión oficial, no tiene nada,. Ahora falta ver cómo se ve ella. Por fortuna está en un equipo que sabe qué hacer con la pelota, como dijo Leicy Santos y que. si bien no entrena a sus hijos para ser jugadores, cantan el himno .



Las cargas no son fáciles de manejar, menos cuando se habla de una jugadora de solo 18 años de edad. El comportamiento aquí es de altísimo nivel y si Linda se confía, seguro hay con quién reemplazarla. ¿Qué hacía usted a los 18, además de sacar la cédula en la Registraduría? Linda Caicedo se había jugado tres Mundiales, había firmado su primer contrato internacional y había sido subcampeona con Colombia en una Copa América. ¿Cansancio? ¿Quién no?