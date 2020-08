Mexicano Passy es el nuevo entrenador de República Dominicana

El entrenador mexicano Jacques Passy ha sido anunciado este lunes como nuevo seleccionador absoluto de República Dominicana en sustitución del español David González y su principal objetivo es preparar al equipo para las eliminatorias del Mundial de Catar cuyo comienzo ha sido trasladado para octubre.



Passy estaba al frente de la selección sub-23, cargo que mantendrá con el objetivo de alcanzar un cupo a Tokio en el torneo Preolímpico, informó la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol). El entrenador español David González abandonó el cargo poco después de que la selección quedara al margen, el año pasado, de la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

El presidente de la Fedofútbol, Rubén García, destacó en un comunicado que Passy "es la mejor opción" para conducir a la selección en las próximas eliminatorias porque es un entrenador "muy capacitado", conocedor del fútbol dominicano, caribeño y del resto de selecciones de Concacaf. Además, ha estado trabajando desde el inicio del año con la selección sub'23 de cara al Preolímpico, "donde ha mostrado tener una buena ascendencia sobre el grupo de jugadores, así como las ganas de conseguir objetivos importantes", agregó.



Passy dijo que las condiciones deportivas actuales "son las más complejas que ha presentado el deporte desde 1939". "La vida sigue adelante pese a la pandemia y todos los que estamos involucrados en el fútbol profesional tenemos la responsabilidad de provocar felicidad en estos tiempos", añadió.



La Concacaf tendrá un nuevo sistema de eliminatorias del Mundial de Catar que permitirá a República Dominicana participar desde la fase inicial. El nuevo formato, según Passy, plantea un desafío grande pero, a la vez, "parte de una justicia: todos pueden acceder al octagonal, lo cual no sucedía en el anterior". Llegar al octagonal "es un reto mayúsculo, pero no hay que tenerle miedo a ponerte objetivos altos. Con todo y una liga en incertidumbre, países cerrados, fronteras complejas, tenemos que ser fuertes y fijar la mira en el octagonal", precisó. "El reto es titánico, pero no podemos entrar al proceso pensando en nada menos que eso", subrayó. República Dominicana ocupa actualmente el puesto 158 en la clasificación de la FIFA.