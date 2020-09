¡Gol de Alemania! Vence 1-0 a España en ST por Liga Naciones: EN VIVO

Alemania y España se enfrentan por Liga de Naciones 2020, por el grupo 4, que completan Suiza y Ucrania, sin público.

Minuto 51- Rápida salida por izquierda y Gosens metió un centro hermoso que encontró a Werner, quien se quitó la marca y puso la pelota al palo al que no llegaba De Gea- 1-0 el juego a favor de los alemanes.



¡GOL DE ALEMANIA!!!



¡SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO!



¡PITAZO! Termina el primer tiempo. Partido intenso, con muchas opciones de gol y un Alemania más claro de frente al arco que España.



Minuto 44- Intento de Moreno, por fin por la izquierda, pero Trapp le cierra el ángulo a tiempo



Minuto 35- Error en la entrega de España y rápida salida de Alemania con Timo Werner, quien no logra sacudirse a Ramos en la carrera y remata muy por arriba



34- Reacciona España y se acomoda mejor en el campo un jugador con ADN alemán, Thiago. Sus asociaciones y desmarques acercaron al equipo de Luis Enrique, aunque faltó siempre una última puntada...



Minuto 22- Buen tiro libre de Fabián Ruiz, rebote para Busquets pero tiene suerte Trapp de estar en el lugar indicado para retener la pelota con los pies.



Minuto 16- De nuevo al borde del área española queda la pelota para Sané y su espectacular remate es controlado al vuelo por De Gea, la razón por la que España aun no pierde...



Minuto 14- Furioso remate de Draxler que salva De Gea con los pies



Minuto 13- Se equivocó Alemania en la salida, le queda la pelota a Moreno, sale a nada Trapp, pero la duda se lo comió y le permitió al arquero volver a tiempo para desactivar la bomba.



Minuto 10- Nuevo intento de Alemania, centro por izquierda y cabezazo peligroso de Kehrer en el otro costado, bien controlado por De Gea.



Minuto 7- Primer intento de Alemania, tiro libre de Kroos en jugada de práctica que no sorprendió a De Gea



¡Rueda la pelota!





⏱️ ¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!



⚽ ¡Pitido inicial y el balón echa a rodar en Stuttgar!



🇩🇪🆚🇪🇸 | 0-0 | 1' |#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/NvN1AwoLcX — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2020

Alemania no cuenta con la base de Bayern Múnich, campeón de la Champions League, porque siguen en vacaciones tras la finalización de la temporada.



Así forman el equipo de Löw:

⏱️ ¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!



⚽ ¡Pitido inicial y el balón echa a rodar en Stuttgar!



🇩🇪🆚🇪🇸 | 0-0 | 1' |#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/NvN1AwoLcX — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2020

Así forma España, con todas sus figuras disponibles: