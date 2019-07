No lo tomó bien: Paredes y su opinión a las palabras de Zambrano

Tras las declaraciones de Roddy Zambrano, Leandro Paredes expresó su inconformismo con las razones que mostró el árbitro luego del compromiso entre Argentina y Brasil en la Copa América.

Roddy Zambrano aseguró que el "Kun" Agüero, pese a que no vio a Dani Alves, cometió la falta. Lo segundo fue que el choque de Otamendi y Arthur, según el VAR, es ‘jugada gris’ porque el zaguero argentino fue ‘a buscar el choque’.



Estas razones no fueron del todo bien vistas por el volante argentino, quien fue uno de los mejores jugadores de la selección de Argentina en la Copa América.



En diálogos con Fox Sports Radio de Argentina, Paredes confesó que: "Lo leí, lo leí. No se puede hacer más nada. Una lástima que haya salido a hablar, porque ya está, ya pasó. Era mejor que no saliera a hablar, si ya había hecho las cosas mal”.



Sobre el partido contra Brasil, Paredes no escondió sus sensaciones: "A nosotros nos dio mucha bronca por eso. Creo que no solo nosotros en la cancha, sino la gente y todos se dieron cuenta de que nos robaron, de que habíamos hecho más que Brasil, y lamentablemente no pudimos pasar”.



Además, el volante aseguró que el árbitro quiso tomar protagonismo en el partido: “Era imposible hablar con el árbitro. Era muy soberbio. Y no solo él, después también el que estuvo contra Chile. Creían que eran más importantes que el partido mismo”.



Sin duda alguna, la Copa América 2019 generó bastantes polémicas que darán mucho de que hablar en los próximos días y varias sanciones podrán llegar por las declaraciones de varios futbolistas.