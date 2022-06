Prueba reina de Ecuador y Castillo: ¿por qué no se inmutan por Chile?

Byron Castillo es el más interesado en que llegue el viernes 10 de junio y se conozca, por fin, el fallo de la FIFA sobre la demanda de Chile que busca sacar a Ecuador del Mundial de Catar.

El futbolista ha tenido inclusive problemas sicológicos, revelados en el Barcelona ecuatoriano, su club actual, por la enorme presión que maneja desde que Chile decidió demandar a Ecuador y exigir los 6 puntos de los dos cruces en Eliminatorias, lo que sacaría al vecino país de la próxima Copa Mundo.



Chile, a través de su abogado Eduardo Carlezzo, ha asegurado en distintas conferencias de prensa alrededor del mundo, que Castillo no nació en Ecuador sino en Tumaco, Colombia, y que, en consecuencia, su alineación durante la fase clasificatoria fue irregular, por lo cual la FIFA debe retirarle los puntos y dárselos a Chile, que con una decisión así tendría que jugar el repechaje contra Australia, el cual, dicho sea de paso, está programado para el próximo lunes, 13 de junio.



El abogado cita a un exmilitar que comprobó su teoría en territorio colombiano y dio sustento, según él, a la demanda. Pero Ecuador está asombrosamente tranquilo ante esta posibilidad latente de quedarse sin el cupo directo que obtuvo a la Copa de Catar. ¿Por qué?



Según los medios locales, Ecuador cuenta con un documento expedido por las autoridades legales del país, concretamente de una dependencia equivalente a la Registraduría Nacional, que certifica que la regularización de la ciudadanía del jugador está en orden y tiene plena validez lega. De hecho, según el periodista Javier Hernández en Blu Radio, algunos allegados del técnico Gustavo Alfaro le hicieron saber que el estratega estaba al tanto de las dudas y que hasta que no recibió toda la documentación verificada de parte de las autoridades locales no alineó al jugador con la selección mayor. Por eso están todos tan tranquilos.



Carlezzo se refirió tácitamente a esta prueba en charla con medios colombianos, pero intentó descalificarla: "la Federación de Ecuador no presentó ningún documento de mérito, en lo único que se escudan es en una decisión judicial que dice que el jugador es ecuatoriano, pero nada se decidió así. Si la decisión es técnica y solo se basa en las pruebas se debe fallar a favor de Chile", declaró. ¿Presiente un revés este viernes? Todo indica que sí.



Lo cierto es que en Ecuador nadie duda de la documentación y los abogados explican que, por muy autónoma que sea la FIFA, a la hora de este tipo de conflictos de identidad se apoya de manera preferencial en las autoridades reconocidas de cada país, y las de Ecuador dicen que Castillo es ecuatoriano. Por eso el jugador ha estado en los juegos de preparación y todas las actividades de Ecuador destinadas a la competencia en el Mundial de Catar.



Carlos Manzur, vicepresidente de la federación del Guayas, desestimó todo el show mediático que se ha desatado por este caso y ha dicho, llanamente y sin permitir comentarios adicionales o preguntas: “todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo”, en una posible referencia a Chile a y Carlezzo.