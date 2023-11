Se viene la última del año: sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 21 de noviembre se jugará la última fecha del año de Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. En esta ocasión la sexta fecha será el cierre de estas clasificatorias, que se disputarán hasta el mes de septiembre del 2024, porque a mitad de año se celebrará la Copa América en territorio estadounidense.

Este martes estarán presentes las 10 selecciones sudamericanas disputando sus respectivos partidos. Cada uno con el objetivo de conseguir los tres puntos y cerrar el año de selecciones de la mejor forma.

Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 6



Paraguay vs. Colombia (6:00 p.m.): Dos selecciones con panoramas distintos en estas clasificatorias. La selección local, del argentino Daniel Garnero, viene de igualar sin goles ante Chile en la jornada anterior y llega a este partido necesitado de puntos, ya que se encuentra en la séptima casilla con 5 puntos. Por parte de la visita, llega motivada al encuentro en Asunción, después que le ganara por primera vez a Brasil en Eliminatorias. Lorenzo tendrá una alta y dos bajas para el partido, con el regreso de Jhon Arias y las ausencias de Davinson Sánchez y Deiver Machado.



Ecuador vs. Chile (6:30 p.m.): Uno de los partidos interesante para ver en esta sexta jornada. La ‘Tri’ tuvo un complicado encuentro en territorio venezolano, donde sacó un punto y se quedó en la sexta casilla con 5 unidades. Mientras que la selección austral está viviendo un presente oscuro, luego que Berizzo presentara su renuncia en plena rueda de prensa, y de último minuto, llamaran a Nicolás Córdova como su DT interino. Chile por el momento se encuentra eliminado en la octava posición.



Uruguay vs. Bolivia (6:30 p.m.): El equipo de Marcelo Bielsa en la última jornada dio la sorpresa en vencer 2-0 a Argentina en La Bombonera, y viene más que motivada para este partido de local frente a su gente. Mientras que Bolivia también tuvo una positiva fecha pasada, después de conseguir su primera victoria en las Eliminatorias al ganarle a Perú en La Paz. Este será el último partido para su capitán, Marcelo Moreno Martins, quien anunció su retiro de la selección al finalizar este compromiso.



Brasil vs. Argentina (7:30 p.m.): Simplemente el partido de la fecha. Desde la primera fecha rumbo al Mundial de 2018 las dos selecciones no perdían un partido en la misma jornada. Sin embargo, esto fue lo que le ocurrió a la ‘canarinha’ y a la albiceleste, quienes cayeron ante Colombia y Uruguay respectivamente. Para esta ocasión, Brasil tendrá una baja sensible en el XI inicial, como lo es Vinicius Jr, luego de lesionarse frente a la selección cafetera, mientras que la campeona del mundo si tendrá a todas sus figuras para este compromiso.



Perú vs. Venezuela (9:00 p.m.): La bicolor viene de capa caída y con el riesgo de que Juan Reynoso sea despedido de su cargo. Esto tras no poder ganar en las últimas 5 jornadas de Eliminatorias y tampoco de haber convertido un gol aún, además de estar último en la tabla de posiciones con una sola unidad. La vinotinto llega con un buen presente en estas clasificatorias. Actualmente se encuentran cuartos con 8 puntos y quieren conseguir su primera victoria como visitante.

Definitivamente estos encuentros serán más que emocionantes. Unos tendrán como objetivo afianzarse en la tabla, y otros desearán que su presente futbolístico cambie para bien.