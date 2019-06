Así defendió Mohamed Salah a su compañero acusado de acoso sexual

La decisión de Federación Egipcia de Fútbol de expulsar a Amr Warda del equipo, en medio de la Copa de África, luego de un escándalo por denuncias de acoso sexual por parte del futbolista, pegó duro en el plantel pese a que la mayoría de personas coincida en que esto era lo más correcto por parte de los directivos.



Y con base en ello, uno de los que salió en defensa de su compañero fue el atacante y figura del seleccionado de su país, Mohamed Salah, quien con un par de pequeños textos en sus cuentas de redes sociales, pidió que no se juzgue al futbolista, de quien reconoce que hubo un error pero también asegura que puede cambiar.



“Las mujeres deben ser tratadas con el máximo respeto. ‘No’, significa ‘no’. Este tipo de cosas deben mantenerse como algo sagrado. Pero también creo que aquellos que cometen errores también pueden cambiar para bien y no deben ser enviados directamente a la guillotina, que es la forma fácil de manejarlo. Necesitamos creer en segundas oportunidades, necesitamos guiar y educar. Rechazar no es la respuesta”, concluyó el atacante.



Vale la pena recordar que no fue una sino varias las mujeres que denunciaron al futbolista egipcio y que esta no es la primera vez que el futbolista afronta una situación de este tipo, pues en 2017, mientras jugaba en Feirense, fue acusado de este tipo de hechos por parte de las esposas de sus compañeros, según aclaró la prensa portuguesa.