¡Susto en la Selección de Francia! Se prenden alarmas con Mbappé

Lionel Messi prendió las alarmas en primera instancia en el Paris Saint-Germain y Lionel Scaloni lo sufrió. Pues el desgaste y la intensidad de jugar tantos partidos previo al Mundial de Catar de 2022 está pasando factura y está haciendo de las suyas. Ahora no es solo Argentina quien debe estar pendiente de sus jugadores, sino que Francia también prende sus alarmas por el caso de dos grandísimos jugadores.

Tras confirmarse la lesión de N’Golo Kanté y de Paul Pogba, con el infortunio de que ninguno podrá estar en el Mundial, las ligas y la intensidad empieza a dar de qué hablar. Karim Benzema fue descartado por parte de Carlo Ancelotti en el Real Madrid para visitar al Rayo Vallecano, y así como Benzema, las alarmas se prendieron con el pinchazo y el susto que generó Kylian Mbappé en el partido de la Ligue 1.



Paris Saint-Germain sufrió bastante, y el desempeño de Kylian Mbappé en el terreno de juego tampoco fue el mejor. Como ha sido característico, Neymar se puso el equipo al hombro con un gol que abrió el marcador y cuando Lorient había igualado el compromiso, apareció el brasileño para dar una asistencia para un invitado inesperado en el marcador. El polivalente portugués, Danilo Pereira saltó por los aires y cabeceó el balón para poner el segundo definitivo.



Sobre los 85 minutos, Christophe Galtier decidió relevar a Kylian Mbappé cuidándolo de un golpe que sintió. Pablo Sarabia ingresó al terreno de juego, mientras que se prendían las alertas. Un pinchazo en estos momentos no es bueno para ninguna selección y menos para Francia que ya está mermado por las bajas de Paul Pogba y N’Golo Kanté.



Afortunadamente, no parece ser nada grave y podrá estar en el Mundial. El medio RMC comentó, “pareció sufrir un pequeño pinchazo en los aductores”, además, Mbappé ya habló con el cuerpo médico, causa de la sustitución. Por su parte, Christophe Galtier dijo en rueda de prensa que no parece ser nada serio. “No es nada serio. Vimos las noticias sobre Karim (Benzema) al principio de la tarde, pero no es nada grave lo de Mbappé. Kylian se ha esforzado, se le ha exigido mucho, es mucho mejor pedir salir que correr el riesgo de quedarse en el campo, o estar en el campo sin poder hacerlo al 100%”, concluyó Galtier.