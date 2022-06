¡Insólita decisión! Kylian Mbappé estalló en la Selección de Francia

Para nadie es un secreto que el anhelo de cualquier jugador en sus pinitos en el profesionalismo es sin duda alguna representar a su país en la Selección. Así fue el sueño de Kylian Mbappé que en sus comienzos nunca imaginaba una carrera llena de grandes retos por cumplir. Pues nadie le dijo que iba a ser fácil estar en el radar del Real Madrid a su corta edad y ser una de las joyas.

Una de las decisiones más difíciles para cualquier jugador debe ser cuando se recibe el llamado del Real Madrid. Semanas duras para Kylian Mbappé que finalmente renovó su contrato con el Paris Saint-Germain ganándose las críticas de toda España. El jugador más rico del mundo, pero no deportivamente, mantuvo el periodista del Diario AS, Tomás Roncero.

Sin embargo, la decisión más complicada que tuvo Kylian Mbappé se presentó en la Eurocopa a sus 22 años cuando contempló renunciar al combinado nacional. Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol dialogó con el diario Le Journal de Dimanche y confirmó que existió esa posibilidad. Mbappé falló uno de los penales que acabó con el camino de Francia en los octavos de final sentenciando a los galos ante Suiza.

La presión del quinto penal se hizo presente, y Kylian Mbappé no pudo anotarlo. La conversación con el diario recientemente citado, el presidente mantuvo, ‘me reuní con él después de la Eurocopa. Sintió que la federación no lo había defendido de las críticas a las que se enfrentó después de fallar el penalti. Nos reunimos durante cinco minutos en mi oficina. Estaba enfadado, no quería jugar más para la Selección francesa. Ya sabes cómo es; es un ganador, estaba muy frustrado, como todos nosotros, por la eliminación. Es muy amigable con los medios. Es un gran tipo, mucho más colectivo de lo que la gente piensa’.

Aunque Noël Le Graët entendió que la decisión pasaba por el fallo, Kylian Mbappé dijo que no sintió el respaldo de la Federación Francesa de Fútbol porque le llovieron críticas racistas y Kylian no aguantó más y pensó en dejar el combinado nacional.