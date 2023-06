'Vargas quiere ser campeón con Millonarios': Suárez criticó a Dimayor

Atlético Nacional y Millonarios son los equipos del FPC que más sufren la fecha FIFA. Jugadores de ambos conjuntos han sido llamados para representar a sus selecciones a pesar de que la Liga BetPlay se encuentra en su etapa definitiva.



Luis Fernando Suárez, entrenador del seleccionado Costa Rica de Juan Pablo vargas, culpó a la Dimayor por no respetar las fechas FIFA. Según dijo, el campeonato colombiano debería detenerse antes para no tener situaciones como las que se viven actualmente. Álvaro Montero, Óscar Cortés y Juan Pablo Vargas, son bajas confirmadas en Millonarios y no se sabe si estarían en una eventual final del torneo.



“Me van a odiar en Colombia por lo que voy a decir en este momento, pero me parece que el torneo en Colombia es antitécnico y que en determinado momento maneja situaciones en las cuales va en contra de las situaciones que un seleccionador necesita para poder competir, por lo general siempre se da esa situación en donde las fechas FIFA siempre se recargan con algunos partidos del campeonato local, ahora se están jugando las finales”, dijo.



“Millonarios tiene problemas no solo en el caso de Juan Pablo, sino de algunos otros jugadores de campo y del arquero que están con la Selección Colombia, otros jugadores de Atlético Nacional también están allí y esto no debería presentarse así, los demás países, como por ejemplo Europa no tiene competencias y cuando hay estas fechas las respetan, no hay liga y eso sería lo más normal”, añadió el estratega colombiano.



Sobre el caso puntual del defensor central, indiscutido titular para Alberto Gamero, reveló que se siente triste por no acompañar a su club, sin embargo, destacó su compromiso para estar en los partidos amistosos que jugará Costa Rica frente a Guatemala y Ecuador. Posteriormente, estará en La Copa Oro que inciará a finales de mes.



“Quiero valorar mucho lo de Juan Pablo Vargas, él quiere ser campeón con Millonarios y antepone al país por esa situación de ser campeón y eso se valora aún más, es lo más normal que quiera representar al país. Él quiere ser campeón jugando, pero no se ha podido. Por eso tiene en el corazón algo ahí doliéndole, pero con muchos deseos de estar acá”, destacó.