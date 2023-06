Tranquilos Díaz y Liverpool: Klopp no cederá a tentación de Alemania

El daño que hizo la Selección Colombia, tras su victoria contra Alemania en amistoso de la última fecha FIFA, es profundo.

Desde Alemania se pide la cabeza del técnico Hansi Flick pues el país que será sede de la próxima Euro solo ha ganado tres de sus últimos 11 partidos y se vio especialmente vulnerable en ese señalado partido contra los de Lorenzo que desató la crisis.



Y aunque analistas pidieron la ayuda urgente de Jurgen Klopp, actual DT de Liverpool, para salva el honor el fútbol alemán, la tentación no sería suficiente para el ex ganador del premio The Best.



Pero al ser consultado por el tema, el agente del entrenador, Marc Kosicke, cortó toda ilusión: "Jurgen tiene un contrato a largo plazo con el Liverpool", dijo al diario Bild. "Y (Alemania) tiene un seleccionador nacional. Así que no es un problema para nosotros".



De hecho, el propio Klopp lo había descartado, ante de la crisis, al responder en SWR Sport cuándo volvería a Alemania y si pensaba en la selección nacional: "Definitivamente para vivir, después de mi carrera. Probablemente incluso a Mainz".



En otras entrevistas había dejado claro que al extender su contrato con los 'reds' hasta 2024 y después hasta 2026, nada lo hará salir de Liverpool, al menos no por una decisión propia: "Tengo energía absoluta. Pero tengo un problema: no puedo hacer 'un poco', solo puedo hacer 'todo o nada'. Cuando decida que no puedo seguir haciéndolo, me tomaré un descanso de un año", dijo en la revista Kicker.



Así que no estará disponible hasta 2026, por lo cual Alemania, si quiere dar un timonazo, necesita pensar en otro candidato. Entre tanto, Luis Díaz y sus compañeros están tranquilos al saber que el compromiso de Klopp es a toda prueba.