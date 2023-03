Kepa y su alivio de no verle la cara a Haaland: ‘Mejor que no esté’

El delantero noruego que juega actualmente en el Manchester City, Erling Haaland, fue descartado por su selección luego de encontrársele molestias musculares en la zona del pubis y se convirtió en la baja más sensible para el duelo contra España y Georgia por Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

Con respecto a la baja de la máxima estrella de Noruega, el arquero de la Selección de España, Kepa Arrizabalaga se refirió al delantero noruego y dejó saber su alivio de no poder enfrentar al temible delantero que ha causado furor en las últimas semanas en el fútbol europeo.



"Obviamente Haland marca la diferencia en la Premier y la Champions en cada partido, marca muchísimos goles, pero también es un jugador que marca la manera en la que juega su equipo. Interviene menos en la creación de juego. Es mejor que no esté, pero saldrá otro delantero que lo intentará hacer igual y cambiará matices. Nos centraremos más en su bloque y no en individualidades", dijo Kepa Arrizabalaga en conferencia de prensa.



Sin embargo, Kepa no solo se refirió al jugador del Manchester City, sino también al resto de jugadores que destacan en Noruega, como la estrella del Arsenal, Martin Odegaard.



"Noruega tiene a grandes jugadores. La ausencia de Haaland los afectará por todo lo que implica, pero tienen a jugadores importantísimos como Odegaard a quien también tendremos que controlar", dijo el portero que milita en el Chelsea.



🗣️ @kepa_46: “Noruega tiene grandes jugadores y es verdad que la ausencia de Haaland es importante para su equipo".



➡️ "A pesar de que han perdido al delantero, tienen jugadores importantes como Ødegaard que tendremos que controlar".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/EVfjc48vXb — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 21, 2023

Hay que mencionar que España y Noruega se enfrentarán el próximo 25 de marzo en Málaga por el grupo A de las Eliminatorias a la Euro 2024.