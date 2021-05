Benzema y un conmovedor mensaje por su regreso a Selección de Francia

Karim Benzema vuelve a la Selección de Francia. Un título mundial y unos años muy productivos después, finalmente ha recibido un indulto y está de regreso en el equipo que, más de una vez, extrañó su talento.

El 11 de diciembre de 2015, Didier Deschamps apartó definitivamente a Karim Benzema de la selección francesa tras la investigación judicial por su supuesta participación en un intento de soborno a su excompañero, Mathieu Valbuena. El caso sigue su curso y está pendiente de ir a juicio, pero el DT, que fue tan radical en su posición, ha decidido darle una oportunidad en la próxima Euro.



"Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza depositada en mí. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti ... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas cada día", dijo, emocionado, Benzema en sus redes sociales.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

¿Qué hizo cambiar de opinión a Deschamps? Aparentemente una conversación franca con el delantero del Real Madrid: "no puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece", dijo el DT.