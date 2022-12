¡La guerra terminó! Karim Benzema anunció un triste y gris adiós

Los últimos meses para Karim Benzema fueron muy diversos con emociones muy diferentes entre ellas. Aunque no ocultó su emoción por hacerse con el Balón de Oro, que lo pone como el mejor jugador del 2022, Benzema no pudo estar en la selección de Francia como se esperaba, pues una lesión lo sentenció. Sin embargo, Didier Deschamps tampoco hizo mayor esfuerzo para que el delantero del Real Madrid se quedara en Qatar.



Karim Benzema, quien sufrió varias lesiones en el último tiempo, dijo adiós a Qatar de manera triste y, sin duda alguna, no como el ex Olympique de Lyon esperaba. Una despedida de sus compañeros que iba a ser para siempre. Benzema dejó la concentración de Francia para preparar lo que será el regreso a LaLiga con el Real Madrid.

Una guerra que inició Didier Deschamps contra Karim Benzema, pues cuando le preguntaban por la posibilidad de tener al goleador francés en el Mundial, siempre cambiaba de tema y ponía peros en la discusión. A Karim no le gustó la actitud del director técnico, se sintió traicionado, y el veto empezó a hacer eco nuevamente. Sin dar mucha razón del por qué no tener en cuenta a Benzema, la prensa francesa pensó que la situación en la que se vio envuelto con Mathieu Valbuena volvía a tener protagonismo.



Didier Deschamps no convocó a ningún jugador en Qatar para suplir a Karim Benzema, por lo cual, el delantero podía ser parte del Mundial si se recuperaba, y así fue. Aunque Emmanuel Macron pidió la inclusión de Benzema para la final, el mismo jugador se opuso a ese llamado, y Deschamps tampoco hizo mucho para tenerlo en cuenta.

Si Francia era campeona, Karim Benzema desde Madrid podía celebrar el título conseguido, pues, sin un relevo para el galo, Benzema figuraba como campeón en la convocatoria de Didier Deschamps, pero le dijo no rotundamente a todo lo que tenía que ver con su presencia mundialista. Sin embargo, sí estuvo atento de sus compañeros y envió recurrentes mensajes a favor de su país apoyándolos a capa y espada.



La historia de Karim Benzema con Francia no terminó como él deseaba. No estuvo en el Mundial de Sudáfrica en 2010, clasificó a los cuartos de final contra Alemania en el certamen mundialista de 2014. Para Rusia 2018 tampoco hizo parte del título por el veto. Didier Deschamps lo convocó nuevamente poniéndole fin a la polémica con Mathieu Valbuena, pero los fantasmas aparecían constantemente, algo que al entrenador no le gustó.



Con una lesión culminó la aventura de Karim Benzema con Francia. El lunes 19 de diciembre, el delantero del Real Madrid apareció en sus redes sociales para mandar un mensaje, un adiós y una despedida a la selección de Francia. Así anunció su retiro del combinado nacional, "¡Hice el esfuerzo y los errores que se necesitó para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! Escribir mi historia y la nuestra termina", acompañado de una imagen con la indumentaria franceesa.