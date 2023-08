Julián Quiñones no fue convocado a selección de México: ¿Qué pasó?

Mucho se habló de la decisión de Julián Quiñones de jugar para la selección de México y no para Colombia, su país de nacimiento. Sin embargo, el entrenador Jaime Lozano no lo incluyó en la convocatoria oficial del Tri para los amistosos de preparación contra Australia y Uzbekistán en septiembre.



Este martes 29 de agosto, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) publicó la lista de 24 jugadores convocados para la fecha FIFA, y el nombre de Julián Quiñones fue el gran ausente.



¡LOTERÍAAAAAA! 🎉🇲🇽



¡Esta es la primera convocatoria de @jaime_lozano_!



📝 ¡Sí, en este 🛳️ #VamosTodos!



Gracias a los equipos de la Liga MX por ayudarnos a revelar la lista 💚 pic.twitter.com/9XIJSX5ABv — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 30, 2023

¿Se arrepintió el entrenador de México de llamar a Quiñones? Para nada, de hecho Lozano está muy feliz por la decisión de Quiñones de representar al seleccionado azteca.



Sin embargo, Quiñones no pudo ser convocado porque no alcanzó el tiempo para recibir la carta de naturalización como ciudadano mexicano. La nacionalidad no se pudo concretar y por eso el cafetero del Club América deberá esperar para ser convocado en la fecha FIFA de octubre.