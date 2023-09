Jugadoras de España no irán con Selección pese a ser convocadas

Este lunes, la entrenadora de la Selección de España femenina, Montse Tomé, dio el listado de convocadas para los juegos de la Liga de Naciones de la UEFA y para sorpresa de muchos llamó a algunas futbolistas que en días pasados firmaron un documento en donde indicaban que se mantendrían al margen del seleccionado hasta que se cambiaran varias cuestiones en la Real Federación Española de Fútbol.



Pues bien, luego de que el listado se hizo público, las internaciones españolas hicieron un nuevo comunicado este lunes en donde señalan la contrariedad del llamado y que no hay cambio alguno en la situación, por lo que no se presentarán a la convocatoria por el momento.

"Las Jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol quieren manifestar, a raíz de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, lo siguiente: Lo expresado en nuestro comunicado pasado, deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", señala la misiva.



Por su parte, señalan que en la RFEF no se le ha dicho a nadie que se ha cambiado la postura: "Durante los posteriores días a ese comunicado, queremos poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF, por lo que pedimos expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa".



De igual manera, las futbolistas estudiarán acciones legales ya que la convocatoria “no se ha realizado en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA.



Finalmente, confirman que al no respetar la norma no están obligadas a asistir a la convocatoria: "Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que hubiéramos deseado nunca".