Futbolista peruano le respondió a James y le recordó que es muy quejón

James Rodríguez llegó a Colombia para ponerse al frente de sus negocios personales que son ligados fuera del fútbol, pero también aprovechó su visita para hablar en una entrevista con RCN sobre lo que ha pasado en los últimos años con su carrera profesional.





En una parte de la entrevista, James se refirió a la Selección de Perú y Australia, quienes se enfrentaron en el repechaje al Mundial de Catar, pero luego de verlos jugar, el diez de Colombia criticó fuertemente a esos dos países porque según él, no jugaban muy bien.



“Veías equipos que decías, ¿cómo llegaron al Mundial? A mí me tocó ver, cuando jugó Perú contra Australia el repechaje en Qatar, dije cómo estos dos equipos van a ir a una Copa del Mundo”, fueron las explosivas declaraciones de James.



Luego de que sus declaraciones el dieran la vuelta al mundo, en Perú no estuvieron muy de acuerdo con lo que mencionó y ahora el jugador inca Reimond Manco, le contestó a James a través de una historia de Instagram sobre ese tema, pero le mencionó que dejara de estar quejándose como en el Mundial juvenil Sub-17 en el que Colombia se quedó en octavos de final y los peruanos llegaron hasta los cuartos.



“¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores, hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte como en el Mundial Sub-17 al que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, dijo Reimond Manco en su red social.