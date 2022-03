¿Argentina candidata en Catar? Riquelme analizó el presente de Messi

En una reciente charla con TyC Sports el ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió al presente de la Selección Argentina, que ya empezó a reunirse para lo que serán los partidos frente a Venezuela y Ecuador por la Eliminatoria Sudamericana.



El exfutbolista elogió la calidad del hombre del PSG Lionel Messi, cuyo talento reconoció aunque ya no sea el mismo joven con el que compartió. Pero, ¿le alcanzará a la albiceleste para quedarse con el Mundial de Catar? Riquelme la ve como firme candidata siempre y cuando esté el '10'.

"Siempre que está Messi, sí. Tenemos al mejor de todos. No tengo dudas de que va a ser un gran Mundial. Para que Argentina esté cerca de conseguirlo, necesitamos que esté bien. Siempre hay que tener fe en Messi", dijo Juan Román sin titubeos al ser consultado sobre Argentina candidata a ganar el Mundial.



Y agregó: "Es maravilloso. Va a jugar el mejor jugador del mundo en nuestra cancha. Es un placer. Cuando nos preguntaron, dijimos que para nosotros era un lujo. Estábamos muy agradecidos. Verlo a Messi en la Bombonera va a ser maravilloso, lo vamos a disfrutar mucho. Ojalá que él disfrute de jugar en nuestra casa".



Riquelme compartió con Leo en la Selección Argentina unos cuantos años y son grandes amigos, así que se sintió con todo el derecho de analizar su actualidad. "Messi no es el de hace diez años. Es un genio que se fue reinventando con el tiempo. Ahora juega como un número 10, da pases de gol, hace pausas. Al comienzo aceleraba y era más rápido con la pelota que sin ella. No pateaba tiros libres, ahora patea mejor que todos. Es un genio. Es único. Yo lo quiero un montón".



Aprovechó esa lluvia de elogios para recordar aquella sufrida eliminación del PSG, de Messi, en la Champions League frente al Real Madrid. Al respecto, el directivo de Boca expuso que Messi "jugó un gran partido, pero del otro lado era el Real Madrid. Benzema es extraordinario, dijo 'acá estoy yo'. Para que estemos hablando de Modric, Kroos, Vinicius es porque tienen la suerte de jugar con Benzema. Si no lo tuvieran, no hablaríamos de ninguno de ellos. Es único".