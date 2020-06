En México no olvidan y critican a Osorio: 'Este señor me vuelve loco'

Juan Carlos Osorio tuvo un ataque de honestidad hace un mes sobre la actitud de los jugadores de México en el Mundial de Rusia 2018 y parece que la cuenta de cobro no terminará de pagarse nunca.

En su momento dijo el DT colombiano que perdieron octavos de final por falta de actitud contra Brasil y ahora quien le cae encima por eso es un exDT de la selección mexicana en el Mundial de 2006, el argentino Ricardo Lavolpe.



En entrevista con el periodista Javeir Alarcón, el ya habitual crítico de Osorio opinó: "Por un lado las rotaciones, no daba confianza. Y dos: sistemas y sistemas y cambiaba de sistemas. ¡No! Juega un sistema con su variante y que jueguen de memoria los jugadores, que conozcan el sistema; el mundo lo está diciendo. Y este no. Rotaciones. Yo digo: este señor me vuelve loco; el mundo me dice que no tiene tiempo. Entonces, qué le pasó a México: deja de rotaciones, ya sabes quiénes son tus titulares, la palabra titular no le puede molestar a nadie, el mundo es de titulares y suplentes, el suplente que busque ser titular, demostrando al técnico y siendo mejor que está poniendo”, dijo Lavolpe.



En su opinión, México no avanzó más por su DT que por los jugadores: “Osorio para mí tenía la mejor camada que yo vi en la Selección; yo llegué en el año 79 a México, desde ahí a hoy la mejor camada la ha tenido Osorio, porque tenía un ‘8’ como Herrera, un ’10’ como Guardado, extremos como Elías (Hernández), Aquino, Chucky y Tecatito, extremos que el mundo hoy está buscando.Tenía lo mejor Osorio; el problema para mí de Osorio, que ahora me dijeron que criticó a México, yo lo de Osorio que no entiendo, todos los técnicos del mundo se quejan que en la Selección tienen poco tiempo de trabajo, porque solo tienen las fechas FIFA; y Osorio en el poco tiempo hacía rotaciones de jugadores y cambiaba los sistemas”, insistió.



El entrenador incluso dijo que se magnificó lo de Osorio pues otros estrategas como él también dieron resultados en las eliminatorias mundialistas: "Claro… como le fue bien en la eliminatoria, a mí también me fue bien (para Alemania 2006). Los detractores me decían que la de él fue mejor y no fue, porque a mí la FIFA me hizo cabeza de serie", concluyó.