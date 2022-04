Osorio sobre su futuro: 'una Selección me ofreció y un par de clubes'

No han sido semanas fáciles para Juan Carlos Osorio que finalmente cerró por mutuo acuerdo su salida del América de Cali tras sentarse con Tulio Gómez. Su rendimiento con el club escarlata fue inferior al 40% durante su estadía en el banquillo y estuvo liderada más por la polémica que por los buenos resultados. Apenas terminó su contrato, habló con el medio Deportes Sin Tapujos y mantuvo que tiene ofertas de un combinado nacional.

Para nadie es un secreto ese gran anhelo que tiene Juan Carlos Osorio en volver a dirigir una Selección, y su deseo de ser seleccionador de Colombia. Vale recordar que Osorio ya había tenido un recorrido importante en México en el Mundial de Rusia 2018, certamen en el que vencieron a Alemania en la primera jornada.

En entrevista con Deportes Sin Tapujos, el estratega comentó, ‘a mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una extraordinaria oportunidad para cualquier seleccionador-estratega que sepa seleccionar y estructure un equipo para competir. El Mundial fue tal vez lo más lindo que me ha tocado vivir en el fútbol y me encantaría regresar’.

También dio pistas sobre su futuro y su continuidad en la dirección técnica. Como cuando tomó el reto con el América y anunció el interés de un combinado nacional, Osorio habló sobre sus ofertas que tiene en este momento, una de ellas con una Selección. ‘no le he mandado la hoja de vida a ninguno. Una Selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar con mi familia a pensar y a debatir qué es lo mejor para mi carrera profesional’.

Sin embargo, al continuar sus testimonios, añadió que lo ha mantenido en secreto desde su instancia en la América de Cali previo de su salida, ‘de hecho, fue lo primero que me dijeron, que por favor lo mantuviera en secreto. Lo he mantenido en secreto hace 7 o 10 días. Lo he venido pensando porque primero estaba terminar mi contrato laboral, y segundo el pensarlo bien y planificarlo. Es fuera de Sudamérica’.

Sobre esa ambición que tenía de dirigir a Colombia, al parecer todo se ha desvanecido, pues en la entrevista dijo, ‘le prometí a mi familia que nunca más iba a volver a hablar de eso. Soy un colombiano, adoro a mi país y siempre he defendido nuestro fútbol y a nuestros futbolistas’.

Lo que sí señaló, es que Reinaldo Rueda no es el culpable de los malos resultados de la Selección Colombia, ‘creo que es injusto pasarle la culpabilidad a él, la responsabilidad es de todos nosotros y yo me incluyo ahí’.