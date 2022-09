Osorio pone sal a la herida: así crítico a Martino por líos de México

Si hay alguien que conoce la presión mediática, la crítica implacable y el mal ambiente de trabajo al mando de la Selección de México, ese es Juan Carlos Osorio.

Por eso sorprendió su declaración en una reciente polémica, una más de todas las que sufre diariamente el actual DT, Gerardo 'Tata' Martino.



A manera de contexto, hubo una gran molestia porque 'Tata' se ausentó de una práctica abierta al público para ver a a Argentina, rival de México en el grupo C del Mundial de Catar, pero también país del entrenador. Los medios criticaron con dureza esa ausencia.



“La preparación del partido terminó hace 48 horas, como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas me pareció mejor que yo tenga que ver a Argentina y no que esté en la cancha. Si algo que tengo claro es que el hincha no venia a verme a mí. Cuando bajamos del colectivo, si yo bajo primero alguno me pide que le firmemos la camiseta pero cuando viene la banda atrás me sacan como un ajo. Es normal porque los que juegan son los futbolistas no un entrenador, entonces no había mucho sentido. No pensé que esto podría tener algún motivo de debate, normalmente creo que hasta respirar se torna un motivo de debate, pero bueno”, explicó Martino en rueda de prensa.



Pero Osorio opinó otra cosa: "Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la selección mexicana, pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario", dijo en ESPN.



"Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto", finalizó.



Osorio, víctima de las peores críticas en México por su rotación y su manejo de la selección nacional (algunas llegaron incluso al ámbito de su vida privada), entiende como pocos lo que vive Martino, pero claramente no se solidarizó. Martino lo tiene apuntado.