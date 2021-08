¡Venezuela se queda sin DT a días de las Eliminatorias! ¿Qué pasó?

¿Qué pasó? Esa es la pregunta que hacen todos en Venezuela. Este viernes el equipo nacional amanexió sin entrenador, tras la sorpresiva renuncia de José Peseiro.

El portugués se comunicó con el presidente de FVF, Jorge Giménez, y le comunicó su decisión y de inmediato se ofreció una rueda de prensa para confirmar la noticia pero, especialmente, para pedir apoyo y unidad en este momento tan complejo.

Jorge Giménez (@jandresgimenez): “El día de ayer nosotros recibimos una carta por parte de José Peseiro (@JosePeseiro) rescindiendo su contrato.” — FVF (@FVF_Oficial) August 20, 2021

"Hablamos con él entendiendo su punto de vista. Después él nos pidió tiempo para analizar pero nos llamó para confirmarnos su salida", dijo Giménez sobre la salida del DT.

Jorge Giménez (@jandresgimenez): “Hablamos con los capitanes de la selección y tampoco estaban al tanto de esta decisión.” — FVF (@FVF_Oficial) August 20, 2021



El secreto a voces sobre posibles retrasos en los pagos se confirmó con el comentario del directivo: "José Peseiro sabe que lo poco que ha cobrado se lo gestionamos nosotros. Se le debían unos premios y nosotros los asumimos sin haber llegado nosotros".



Jorge Giménez (@jandresgimenez): “José Peseiro sabe que lo poco que ha cobrado se lo gestionamos nosotros. Se le debían unos premios y nosotros los asumimos sin haber llegado nosotros.” — FVF (@FVF_Oficial) August 20, 2021

Venezuela esperaba a los primeros jugadores para la triple jornada de Eliminatorias a Catar 2022 en una semana, pero ahora ya no se sabe casi nada de lo que ocurrirá.



"No vamos a asumir ningún compromiso que no podamos respaldar, no vamos a repetir lo que se ha vivido en los últimos 40 años. Tenemos varios nombres sobre la mesa y esperamos en las próximas horas tener una respuesta definitiva. Compromiso con el país", explicó Giménez.



Eso sí, dio una pista: "queremos darle un respaldo contundente a todos esos jóvenes y personas que sean parte de nuestras selecciones".

Lo cierto es que Venezuela, que fue eliminada prematuramente de la última Copa América a pesar de haber mostrado progresos en su juego, ahora recibirá a la Argentina de Messi y visitará a Perú y Paraguay con urgentes necesidades, pues es penúltima de la tabla con 4 unidades, y ahora no tendrá DT.