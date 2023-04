¡Billetera sin fin! Árabes harían de Mourinho el más caro del mundo

José Mourinho está tranquilo en Roma, donde viene de coronarse campeón de la Conference League, nada menos que el título número 25 de su carrera

Pero esa calma podría terminar por cuenta de una seductora oferta que lo convertiría, básicamente, en el entrenador mejor pagado del mundo.



Según el diario Corriere dello Sport de Italia, el portugués tiene una oferta sobre la mesa para convertirse en nuevo seleccionador de Arabia Saudí por una cifra realmente mareadora: 120 millones de euros por dos temporadas.



¿Qué? ¡60 millones de euros por temporada! ¿Y qué es lo que está pensando? La pregunta tiene todo el sentido pues 'The Special One' viene de una pausa muy, muy larga, en la que incluso llegó a reconocer que temía no volver a dirigir por falta de propuestas. Y vino la Roma y lo firmó hasta 2024 y es un acto de confianza que él esperaba agradecer con el cumplimiento del contrato hasta el final.



Después está el tema estrictamente deportivo: ¿a qué apuntar dirigiendo un equipo como el de Arabia Saudita, que no ha sido el más ganador ni en su Confederación ni en los Mundiales, cuando todavía está a un título de alcanzar a Luiz Felipe Scolari y a 3 de Pep Guardiola en la la lista de técnicos más ganadores? No es un detalle menor.



Pero una propuesta para convertirse en el entrenador mejor pagado de la historia es, sin duda, un asunto que necesita contemplar. Nadie en este mundo le ofrecerá 60 millones de euros por temporada... de eso no hay duda.