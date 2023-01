Brasil piensa en bombazos: confesión acerca a un histórico estratega

Cada vez falta menos para que inicie el camino de las diez selecciones de Sudamérica en busca de la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Brasil tendrá protagonismo, pero antes, tendrá que elegir a su próximo director técnico tras la salida de Tite cuando culminó la aventura de los brasileños en tierras qataríes. Un adiós que ya se conocía desde antes de que iniciara el certamen mundialista y se concretó antes de tiempo.



Por esta razón, han querido poner a históricos directores técnicos en el radar de Brasil como Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, pero el primero espera retirarse en el Real Madrid, y el segundo es una carta impagable, siendo el estratega que mejor gana en la actualidad. Acompañando al italiano y al ibérico, aparece otro europeo.

En un debate entre los brasileños que no quieren a un director técnico extranjero, aparecen en la carpeta, curiosamente nombres foráneos como Abel Ferreira de Palmeiras que es portugués, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Roberto Martínez quien ya tomó las riendas de Portugal tras la salida de Fernando Santos. Sin embargo, hay otro anhelo y es nada más ni nada menos que 'The Special One' quien quiere seguir siendo especial en las selecciones nacionales: José Mourinho.



Sin duda alguna, un reto que no descartaría tomar José Mourinho que dirige en la actualidad a la Roma. En clubes ya ha ganado la Champions, Europa y Conference League, además de varios títulos nacionales en Portugal, Inglaterra, Italia y España, y su ambición podría crecer más con la selección de Brasil que lo tiene en la órbita.

A José Mourinho ya lo habían tanteado en la selección de Portugal y él estaba deseoso de tomar a su país, pero se decantaron de manera histórica por un hombre de habla hispana como Roberto Martínez. Ahora, Carlos Alberto Gomes, quien fue dirigido en 2004 por Mourinho en el Porto donde quedaron campeones de la Champions League reveló que es serio candidato a llegar a Brasil. "Permítanme decirlo directamente. Quizás Mourinho sea el muevo entrenador de Brasil", mencionó en el Podcast MUNDO GV.



Y es que, todo parece indicar que José Mourinho no tendría inconvenientes con tomar el reto de la selección de Brasil, y de hecho, le hizo un gran pedido a Carlos Alberto Gomes, quien aseguró que, "esta es información, no opinión. Esta es una noticia que estoy informando públicamente. También me pidió que trabaje como su asistente". El bombazo lo podría dar próximamente la Confederación Brasileña de Fútbol, aunque Mourinho estaría dispuesto a tomar las riendas si lo dejan terminar la temporada con la Roma, ya lo había dicho cuando sonó para Portugal.