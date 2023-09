Jorge Vilda estalló tras ser destituido de España y lo cree injusto

Luego de la polémica que se desató tras el beso del presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso en plena ceremonia de premiación del Mundial femenino, la institución española está viviendo una pequeña crisis por las constantes decisiones que se han venido desarrollando en las últimas semanas.

Tras la salida de varias personas que estaban en el seleccionado femenino de España, aún seguía al pie del cañón el director técnico Jorge Vilda, quien se había resistido a renunciar a su cargo tras la polémica de Luis Rubiales.



Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos la Federación de Fútbol de España decidió destituir del cargo a Vilda y luego de conocer la decisión, el técnico habló para la Cadena SER sobre ese giro inesperado que tomaron los directivos y criticó lo que sucedió, creyendo que fue injusto por su trabajo.



“Sé cuál es mi profesión y a lo que me dedico. En lo deportivo lo voy a aceptar todo, pero creo que se ha sido injusto conmigo en lo personal. Se han dicho cosas por redes que no van conmigo. Se han deslizado. Mi cargo siempre ha sido el de tener el máximo respeto con todas las profesionales", mencionó Jorge Vilda.



Además, agregó detalles del despido: “ha sido una breve reunión con Pedro Rocha, el vicesecretario y la vicepresidenta de Igualdad y me han dicho que ha sido por cambios estructurales. Después de 17 años en el fútbol femenino, no lo entendía y no lo veía justo".



🗣️"El anuncio de la renovación de Rubiales fue con todos los asambleístas presentes de un contrato que ya estaba perfeccionado anteriormente"



​De igual manera, Vilda se refirió a su relación actual con Jenni Hermoso, la principal implicada en todo esta polémica que sucedió tras el beso de Rubiales y confirmó que nunca ha tenido ningún problema con la jugadora.

“La conozco desde hace 16 años. La he visto ser niña, crecer y ser un referente. Sé que lo está pasando mal y que su familia también. No he hablado con ella porque he desconectado pero sé que no lo está pasando bien. Ella sabe lo que pienso de ella y estoy muy orgulloso de lo que ha hecho", mencionó Jorge Vilda.



Finalmente, Vilda le dio valor a lo conseguido con España en el Mundial femenino y felicitó a todas las que estuvieron con él en el proceso.



"Me gustaría decirles que estoy orgulloso de todas las jugadoras. De las que han conseguido el Mundial y de todas las que durante años han trabajado mucho por esto", finalizó Vilda.