Jorge Valdivia defendió a Reinaldo Rueda y su Chile para Copa América

Reinaldo Rueda llega a la Copa América de Brasil-2019 en medio de muchas críticas de la prensa chilena, que no quedó a gusto con la convocatoria que hizo el entrenador colombiano en la Roja para defender el doble título de la competición. Sin embargo, el técnico ya trabaja con sus 23 elegidos para hacer una buena actuación en el grupo C, en el que enfrentará a Japón, Ecuador y Uruguay.



A Rueda le remarcan haber dejado por fuera a dos referentes de la selección austral: el arquero Claudio Bravo y el volante Marcelo Díaz.



Sin embargo, otro histórico de Chile, que tampoco estará en la Copa América, salió en defensa de las decisiones de Reinaldo Rueda, haciendo claridad sobre los motivos por los que otros jugadores de jerarquía quedaron por fuera del plantel de 23 que escogió el seleccionador.



Se trata de Jorge Valdivia, talentoso volante que está cerrando su carrera en el Colo Colo. “El que toma la decisión y arma la lista sobre lo que estima necesario es el entrenador y en el fútbol existe eso de que le pregunten a los más experimentados. Eso existe en el fútbol”, explicó el ‘Mago’ en declaraciones a ‘Fox Sports’.



Valdivia desestimó las versiones que dicen que Arturo Vidal y Gary Medel influyeron en Reinaldo Rueda para vetar a Bravo y a Díaz. En cambio, deslizó algunos problemas que había en el vestuario desde años anteriores.



“El entrenador asume, en este caso puntual, que si llamaba a Claudio se podía generar algún conflicto. Pero decir que Arturo o Gary o cualquier otro vetaron a algún jugador, es un desconocimiento y una irresponsabilidad decirlo. En la Selección nadie tiene esa capacidad. Yo no lo sé, pero creo que el entrenador sí le debe haber preguntado a los más experimentados… Seguro que le dijeron que era difícil, porque pasaron cosas que no se hablaron a tiempo. Pero decir que alguien vetó, es desconocimiento de lo que pasa en el fútbol”, aseguró el volante creativo.



Y el ‘Mago’ fue más allá, pues dejó claro que algunos comentarios de la esposa de Claudio Bravo en redes sociales fueron el detonante de una crisis en el vestuario chileno. “Este es un problema de camerino, ocasionado por un comentario en redes sociales que decía que mientras unos lloraban, otros se iban de carrete (fiesta). Eso es delicado. Si mi esposa se manda un mensaje de esos en redes sociales en el que se involucre a otros compañeros… Porque acá se habló de otros jugadores indisciplinados… Eso genera un quiebre. Si yo fuera Bravo, habría dicho que no estaba de acuerdo con mi señora. ¿No era más fácil eso que quedarse callado? Si Bravo hacía eso se arreglaba todo”.