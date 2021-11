Sin piedad contra el técnico Reinaldo Rueda: 'se trabajaba muy mal'

No ser 'monedita del oro' es una condición muy humana. A veces no basta es ser auténtico, trabajador, dedicado, profesional... Ni la suma de todas las virtudes es suficiente para algunos.

Puede ser lo que sufre aún ahora Reinaldo Rueda, exentrenador de la Selección de Chile, quien ha sido duramente criticado por Jorge Valdivia, excampeón de Copa América, y quien en sus últimos años no fue convocado más al equipo.



"Yo estuve muy poco tiempo con Piscis y nada con Rueda, pero me consta que con Rueda se trabajaba muy mal...", dijo Valdivia en declaraciones para ESPN Chile.



¿A qué se refiere? ¿A Rueda, a su método, a su manejo? Es algo general su afirmación: "Antiguo para jugadores que llegaban y exigían trabajar de una manera porque así sienten el fútbol en el entrenamiento, se sienten mejor", explicó el crítico.



Valdivia llegó a ser un referente muy cercano a Vidal o Alexis Sánchez en la llamada 'generación dorada' de Chile y su contacto permanente con ellos abre la duda sobre si también están tan inconformes, a pesar de lo cariñosos y respetuosos que se han mostrado siempre con Rueda.



Vale la pena decir que el DT colombiano dirigió 27 partidos con los chilenos, con 10 victorias, 7 empates y 10 derrotas como balance, y un proceso de regreso a un Mundial que no se decidió y que ahora, después del accidentado inicio de la era Martín Lasarte, parece recomponerse, pues Chile ya supera a Colombia en la tabla de las Eliminatorias a Catar 2022, pues tiene los mismos 16 puntos, pero mejor diferencia de gol.