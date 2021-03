Hasta que él dijo basta: termina un ciclo de 17 años en Alemania

Joaquim Löw dejará la Selección de Alemania después de 17 años en el cuerpo técnico del equipo, con el que se coronó campeón mundial en Brasil 2014.



No se fue tras la debacle en Rusia 2018, cuando todos pedían su dimisión, sino cuando él decidió que su ciclo terminaría, aunque su contrató expiraba en 2022, tras el Mundial de Catar.



"Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y de enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado con la próxima Eurocopa. Estoy orgulloso, porque para mí es algo muy especial y un honor estar involucrado en mi país. Y porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y les he apoyado en su desarrollo. He disfrutado de grandes triunfos con ellos y de derrotas dolorosas, pero sobre todo de muchos momentos maravillosos y mágicos", destacó el DT.



"Estoy y seguiré estando agradecido a la DFB, que siempre me ha proporcionado tanto a mí como a mi equipo un entorno de trabajo ideal", añadió.



Löw fue asistente de Klinsman en el 2004 y en 2006 asumió como DT en propiedad. Además del título mundial de 2014 ganó la Copa Confederaciones en 2017, fue tercero en Sudáfrica 2010 y finalista de la EURO 2008.

"Respeto mucho la decisión de Joachim Loew. La DFB sabe lo que tiene con Jogi, es uno de los mejores entrenadores del fútbol mundial. Jogi Loew ha dado forma al fútbol alemán como nadie a lo largo de los últimos años y ha alcanzado la más alta reputación internacional. Nos da a la DFB el tiempo necesario para nombrar con calma a su sucesor", comentó el Presidente de la DFB, Fritz Keller.



"Joachim Loew y yo hemos trabajado de manera estrecha durante casi 17 años. Juntos hemos podido experimentar mucho y salir adelante. Bajo el mandato de Jogi, la selección nacional volvió a mostrar un juego alegre y un fútbol ofensivo atractivo. Este equipo y sus jugadores se han desarrollado increíblemente gracias a él ", agregó Oliver Bierhoff, Director de la Selección Nacional de Alemania.