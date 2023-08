Hermoso se refirió al beso de Rubiales: fuerte respuesta al dirigente

La polémica entre Jenni Hermoso y Luis Rubiales continúa, luego de que el presidente de la Federación Española de Fútbol hablara acerca del beso que le dio a la futbolista, durante la ceremonia de premiación en la final del Mundial contra Inglaterra.



El respaldo del entorno del fútbol ha recaído en la jugadora, además, de tener el apoyo absoluto de sus compañeras. Ante la presión y las exigencias en el deporte, el dirigente dijo en rueda de prensa que no renunciaría a su cargo.



Luego de conocerse esto, las jugadoras campeonas del Mundial de Australia, donde también, Hermoso expresa su punto de vista ante el acto del dirigente “Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.



Además, en el inicio del comunicado, las futbolistas manifiestan su apoyo a Hermoso “las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”.



Finalizaron con “Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”.



Cabe destacar que las 23 futbolistas campeonas del mundo, firmaron el comunicado, criticando fuertemente las acciones de Rubiales y llamando a los cambios dentro de la misma Federación.