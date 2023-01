¿Polémica decisión en Argentina? La AFA resolvió futuro de Mascherano

Haber perdido contra Colombia y con la ilusión de poderse clasificar al Hexagonal Final dejó el futuro de Javier Mascherano al borde de una debacle para la selección de Argentina Sub-20. En el país seguramente nadie quiere verlo por la eliminación tempranera en el Sudamericano Sub-20 con todas las cartas todavía presentes para sellar una clasificación a la siguiente fase.



Con jugadores estelares como Nicolás Paz del Real Madrid, Máximo Perrone, nuevo futbolista del Manchester City y Facundo Buonanotte, quien tuvo que salir de manera prematura por una dura lesión, Javier Mascherano no pudo guiar a buen puerto al combinado argentino. Un tema que causó un temblor en Argentina, puesto que esperaban que Nico Paz y demás jugadores pudieran aspirar a un título y al Mundial de Indonesia.

No fue posible y Javier Mascherano quedará recordado como uno de los directores técnicos de peor rendimiento, si no es el peor ya. La eliminación pasó factura en Argentina con seguidores que en redes sociales explotaron manteniendo que, de guardarle respeto como jugador, le habían perdido todo el respeto por el Sudamericano Sub-20 que tuvo, Vale la pena destacar que es su primera aventura en la dirección técnica como profesional.



Pidiendo a Pablo Aimar asistente técnico de Lionel Scaloni, la AFA en la cabeza de Claudio el 'Chiqui' Tapia esperaba tomar la decisión con el futuro de la selección de Argentina Sub-20, y más encima por las declaraciones de Mascherano que indicaban su renuncia. “No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”, comentó para TyC Sports. Agregó también, “estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”.



Argentina ya regresó al país después de su experiencia negativa en Colombia. A primera hora, Claudio el 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA sostuvo una reunión con Javier Mascherano, en donde, ratificó su continuidad con la selección albiceleste, dándole un voto de confianza. Sabe que Mascherano apenas está teniendo sus primero pinitos en la dirección técnica y con su primera experiencia, por lo cual, lo dejará en el cargo.



Claudio Tapia desayunó con Javier Mascherano y escribió en sus redes sociales, "hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub-20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, la reunión de Tapia, además de estar con Mascherano también estaba Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles. Una decisión que seguro desatará polémicas por las declaraciones del exdefensor central o volante de marca que ya se avecinaba su salida, pero recibió el curioso respaldo después de la dura eliminación.