Mascherano advierte que aprovechará el 'papayaso' de la clasificación

Javier Mascherano tendrá una nueva oportunidad de probarse en el banquillo de la Selección Argentina Sub-20. Luego de la sorpresiva eliminación del Sudamericano que se disputó en Colombia a comienzos de año, la estadía del exdefensor se puso en duda. Incluso, no se sabía si dirigiría el Mundial pero al ser confirmado en Argentina, la historia dio una vuelta.



Mascherano fue confirmado por Claudio Tapia como entrenador para seguir con el proceso del seleccionado y a horas de ponerse a prueba, con la expectativa de un país a sus espaldas, habló frente a los medios de comunicación.

"Estamos con muchas ganas. Se acerca el inicio, obviamente hay un poco de ansiedad, pero tratando de ultimar los detalles que nos quedan con la ilusión de empezar un Mundial, en el que sabemos que vamos a contar con el apoyo de toda nuestra gente", dijo el exjugador del Barcelona.



"Llegamos, que eso es lo importante. Creo que no estamos en condiciones de tener alguna objeción. La realidad es que por cómo se dieron las cosas nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba totalmente perdida, y trataremos de afrontarla con mucha ilusión, con muchas ganas y con el deseo de poder hacer las cosas bien y que nos salga bien esta vez", agregó.

Por otro lado, reiteró la importancia de dejar a un lado las comparaciones con el título obtenido por la selección mayor en el Mundial de Qatar.



"Siempre tratamos de transmitir que no tiene nada que ver la Selección juvenil con la mayor. Hubo mucho tiempo en el que la mayor no conseguía logros y las juveniles sí lo hacían, y nunca se comparaba, así que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Trato de transmitirles que es su Mundial, que lo aprovechen, jueguen con mucha ilusión y disfruten, porque uno no sabe si el día de mañana va a poder tener la posibilidad de jugar otro. Ojalá que sí, que a nivel mayores a muchos de ellos les toque jugar, pero la realidad indica que hoy es un Mundial, y que disfruten este presente", expresó.

Argentina, que contará con bajas importantes como la de Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte, entre otros, jugará su primer partido de la competencia este sábado ante Uzbekistán.