¿Se acabó el veto?: ‘Chicharito’ y otra oportunidad en México

La Selección de México no tuvo su mejor rendimiento en el Mundial de Qatar 2022, donde quedó eliminado en primera fase y generó todo tipo de críticas por su mal juego, donde Gerardo ‘Tata’ Martino nunca logró engranar un buen equipo para competir a nivel internacional.



De hecho, en México se le criticó a Martino no haber contado con una estrella como Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no estuvo en los planes del técnico argentino tras problemas disciplinarios, pero su retorno podría estar cerca.



El periodista mexicano André Marín, mencionó en una columna personal que ‘Chicharito’ estará presente en la próxima convocatoria del seleccionado de la tierra del picante sin importar el técnico que llegue al banquillo.



“Puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como técnico de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, que es la primera que se asoma en el calendario, estará Javier Hernández. Vuelve el Chicharito. Estuvo vetado de la Selección por Gerardo Martino y su cuerpo técnico", dijo André Marín.



#LaAutopsia | “Vuelve el ‘Chicharito’. Les puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como DT del Tri en la Fecha FIFA de marzo estará Javier Hernández”



"Vuelve el 'Chicharito'. Les puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como DT del Tri en la Fecha FIFA de marzo estará Javier Hernández"

La videocolumna de Andre Marín

Hay que recordar que ‘Chicharito’ está en Los Ángeles Galaxy y ha sido de una de las estrellas del equipo de la MLS, pues en la temporada pasada antes del Mundial, marcó 18 goles en 34 partidos.