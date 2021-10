Iván Hurtado envió mensaje al Tri: ‘Ecuador está en deuda al proponer’

Colombia y Ecuador tendrán un reto en el calor de Barranquilla: cerrar de buena manera la triple jornada de Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Duelo directo por lo que se ve en la tabla de posiciones, con el tri por arriba de los cafeteros, pero, con apenas un punto de diferencia entre uno y otro. Uno de los históricos de Ecuador es Iván Hurtado, que disputó los mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Recordado por su seguridad como defensor y por su paso por Nacional y Millonarios en Colombia.



Hurtado es el jugador con más presencias en la selección Ecuador, con un total de 168 partidos, donde se cuentan seis por copas del mundo. El exjugador habló con FUTBOLRED, acerca del compromiso en el estadio Metropolitano.



Análisis del rendimiento de Ecuador: empezó bien contra Bolivia, los supimos aprovechar y marcar rápido. Luego al ir a Venezuela se llegó con optimismo, es difícil. Pese a ir ganando, el equipo mantuvo la sincronía de ir a hacer daño, pero, para mí, los errores puntuales hicieron que la selección se viera mal y que llegáramos a perder el partido. Con el respeto que merecen los rivales, pero que el profe ponga una línea de tres, copando la mitad de la cancha con cinco jugadores y renunciar a hacerle daño que, hay que respetarlo. Para ir a un Mundial hay que acostumbrarse a ganar por fuera, no solo en casa.



Hay que tomar las precauciones del caso, eso queda. Pero no se puede limitar para proponer de manera inteligente e ir en búsqueda de un resultado positivo. Ahora, contra Colombia se viene un partido difícil como todos los de Eliminatorias, más en el cierre, donde hay pocos cupos para 10 selecciones. Argentina y Brasil ya están dentro, apenas hay 2,5 cupos para ocho selecciones. Es más complicado. Es aún más complejo cuando se tienen duelos con equipos que pelean cupo directo. Hay que hacer las cosas perfectas para poder aspirar a Catar.



Colombia quiere ganar, no ha perdido en las dos fechas anteriores. En sus planes estará el de hacer un duelo sensato y superar a Ecuador. Pero nuestra selección está con bastante deuda en cuanto a su volumen de juego, al proponer más, al tener más determinación. Especialmente de ¾ en adelante. Además, que haya más seguridad en defensa y en el arco.



Trabajo de Colombia y Reinaldo Rueda en Eliminatorias: es buena selección, lo han demostrado hombre por hombre, con grandes actuaciones en sus equipos, son titulares. Se han ganado con merito su lugar. Seguramente Rueda pondrá sus mejores hombres, le toca superar a Ecuador. Es local, querrá entregar todo para aprovechar eso. Buscará preparar un partido que les permita sumar, que en estos momentos son oxígeno puro.



Complejidad de jugar en Barranquilla: Ecuador no es ajena a jugar a temperatura alta. En Guayaquil hay mucha humedad, calor, pudo pasar la prueba. No es lo mismo jugar de local y visita con ese factor climático. En Venezuela llovió, pero no deja de transpirar bastante. En Barranquilla es alta la temperatura, hay que tomar los recaudos necesarios para dosificar mucho la energía. Saber que en frente estará un equipo que querrá resolver el duelo de entrada. Ecuador debe estar atenta, asumir responsabilidades con aquellos que les toque y de acuerdo a la disposición de Alfaro.



Hay que equiparar el juego de acuerdo a las acciones del juego, demostrando que se quiere ir al ataque.



Elogios a Estupiñán y Preciado: Son chicos que llegaron con mérito propio. Con la juventud y estar en Europa es bueno, pueden mostrar mucho más. Tienen la confianza del cuerpo técnico, pueden rendir a un nivel más alto de lo exhibido. Mañana será un partido lindo, para mostrar esa valor, por qué son inicialistas.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95