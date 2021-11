Italia sintió pánico: angustioso duelo con Suiza y todo sigue abierto

Italia y Suiza se citaron este viernes en un duelo que pudo decidir el clasificado a Catar 2022, pero que se quedó a medio camino.

El empate 1-1 dejó todo abierto, pero el protagonista fue el miedo de los italianos, que no pudieron asegurar definitivamente su tiquete de regreso a un Mundial, tras quedarse fuera de Rusia 2018.



Burlaba pronto Suiza la marca italiana con un Okafor que apareció por la banda y en e l pase atrás vio que nadie cubría la llegada del rematador Widmer, cuyo remate por poco rompe el arco.



Y el pánico cundía desde ese minuto 11, cuando revivían los fantasmas de Rusia 2018, cita de la que quedó fuera Italia tras 58 años al quedar fuera de la repesca.



Se fue encima entonces el equipo de Mancini, intentando el exorcismo que demoró hasta los 35, en una jugada de barrio, literal: hacía el amague de patear el primero y el que al fin cobrara era Insigne y aparecía por el medio Di Lorenzo, ante la errática salida de Sommer.



Se salvó de milagro Suiza a los 75, era claro que Italia iba contra la amenaza de la repesca pero un error de García, quien cometió una falta tonta en el área, sumó tensión: ¡pero lo tiró a la luna el penalti Jorginho! Y eso no era nada: ¡Donnarumma salió a controlar y erró y Shaquiri lo erraba frente al arco!



En fin. No era el día de ganar. Al final, el 1-1 deja a Italia y Suiza igualados en 17 unidades, pero el primero es líder por mejor diferencia e gol (+11 y +9). Ahora Suiza recibirá a Bulgaria e Italia visitará Irlanda del Norte para decidir la clasificación en el grupo C. ¡Qué incertidumbre!