Italia vs Argentina, EN VIVO: se define el dueño de Copa de Campeones

Min 69. Donnarumma le gana un nuevo duelo a Leo. Remate de media distancia que desvía el portero.



Min 68. ¡De nuevo Donnarumma! Remate de Messi que detiene el portero italiano.



Min 66. Lo intenta Messi y Wembley enloquece. La roba en propio campo y tras cabalgar toda la cancha, define ante la salida de Donnarumma. Gran remate que milagrosamente no se fue al fondo.



Min 65. Presiona y recupera Argentina, Messi habilita a Lo Celso pero se lo pierde. Fue una buena aproximación en busca del tercero.



Min 62. ¡Lo que saca Donnarumma! Bombazo de Di María que detuvo el arquero italiano.



Min 60. ¡La tuvo Di María! Gran acción que inicia y trata de finalizar el jugador del PSG. Donnarumma la saca por encima del travesaño.



Min 55. ¡Se salva Italia, Donnarumma saca la pelota de la línea! Error de Bonucci que por poco termina en autogol.



Min 53. Argentina se para atrás y no sale a presionar. Espera a Italia, que busca impaciente.



¡Ya se juega el segundo tiempo entre Italia y Argentina!



¡Finalizó el primer tiempo en Wembley! Italia 0-2 Argentina.



Min 45+1. ¡Goooooooooooooooool de Argentina! Gol de Ángel Di María, después del pase de Lautaro. Definición con sutileza por encima de Donnarumma.



Min 39. Tremenda falta sobre Messi. Bonucci ve la amarilla en Italia.



Min 38. Se salva Argentina. Centro desde la izquierda que Belotti no alcanza a conectar.



Min 31. Los italianos no bajan los brazos y siguen insistiendo en predios de 'Dibu', a quien ya probaron.



Min 28. ¡Goooooooooooooooool de Argentina! Gol de Laurato Martínez tras la asistencia de Messi, desde sector izquierdo.



Min 27. ¡La tuvo Leo Messi! Argentina ataca e intenta aprovechar la chispa del '10', que probó los reflejos de Donnarumma.



Min 25. Messi intenta castigar con un remate de media distancia y el balón se estrella en un rival.



Min 23. Italia se instala en área de Argentina, que se defiende con lo que tiene.



Min 21. Gran intervención del arquero argentino. Pelota de Belotti que consigue atrapar cuando buscaba el arco.



Min 19. ¡Se salva Argentina! El equipo de Scaloni ahora es dominado y se equivoca en zona defensiva. La pelota se fue por muy poco sobre el vertical del Dibu.



Min 15. El partido se torna de ida y vuelta. Ahora es Italia la que teje una buena jugada en predio rival.



Min 14. Buena aproximación de Argentina después de una acción colectiva en la que participaron Lautaro, Lo Celso y Di María.



Min 12. Italia teje la primera jugada ofensiva del partido. Pase de Jorginho para Belotti y Martínez es exigido.



Min 9. La 'Azzurri' se aproxima al último cuarto. Todavía no pesa la ofensiva para hacer daño a Emiliano Martínez.



Min 7. Tiro libre de Messi que se estrelló en la barrera. Los sudamericanos lo siguen intentando.



Min 5. Intenso inicio del partido. Apareció Messi y Chiellini consiguió desarmarlo.



Min 4. Intenta sorprender la albiceleste con Di María, la pelota termina en poder de Donnarumma.



Min 2. El equipo de Scaloni trata de tomar la iniciativa. Italia todavía no consigue recuperar la pelota.



¡Se inicia el partido! Italia vs Argentina, la finalissima que define al dueño de la Copa de Campeones UEFA-Conmebol.



Actos de protocolo en Wembley. Se entonan los himnos.



Salen al terreno de juego los seleccionados.



Alineaciones confirmadas en Italia vs Argentina: