Italia venció a Bélgica y es tercera de la Uefa Nations League

La selección de Italia logró este domingo el tercer puesto de la Liga de Nacional de la UEFA, al derrotar 2-1 a Bélgica en el partido de consolación. Nicoló Barella, con una gran volea, y Domenico Berardi, de penalti, anotaron para la ‘azzurra’ en el Juventus Stadium de Turín.



Tras interrumpir el pasado miércoles frente a España su racha de 37 partidos sin derrotas, Italia se reencontró con la victoria contra una Bélgica sin Romelu Lukaku ni Eden Hazard, lesionados, todavía visiblemente tocada por la derrota padecida en las semifinales contra Francia, en las que desperdició un 2-0 a favor.



Le salió mejor la apuesta a Mancini, que realizó cinco cambios con respecto al once que cayó ante España, ante una Bélgica en la que Martínez dio descanso a Kevin De Bruyne, además de las bajas de Lukaku y Hazard, quienes regresaron a su país para empezar las terapias de rehabilitación de unas lesiones musculares.



Fue una monumental actuación del portero del Real Madrid Thibaut Courtois en sostener a Bélgica en la primera mitad. El guardameta madridista fue protagonista con una grandísima parada con un pie ante un remate de Federico Chiesa, pero solo pudo retrasar el gol ‘azzurrro’. De nuevo Barella, que también había roto a igualdad en el último enfrentamiento con Bélgica, en los cuartos de final de la Eurocopa, superó a Courtois, esta vez con una gran volea de pierna derecha en una acción a balón parado cuando apenas había empezado la reanudación.



El centrocampista del Inter abrió el camino para el triunfo de la selección italiana, que amplió distancias en el 64 gracias a una pena máxima conseguida por Chiesa y transformada por Berardi. Courtois intuyó el ángulo del disparo, tal y como le pasó el jueves ante el penalti de Kylian Mbappé, pero tuvo rendirse pese a tocar el balón con una mano.



Era el minuto 64 y Martínez acababa de dar paso a De Bruyne para dar más verticalidad y peso a su equipo, al que, sin duda, no le asistió la buena suerte en esta final a cuatro. Los Diablos Rojos belgas se toparon en hasta tres ocasiones con la madera. Alexis Saelemaekers sacudió el larguero en la primera mitad, en una de las pocas oportunidades de su equipo, mientras que Michy Bathsuayi y Yannick Carrasco estrellaron sus remates contra el travesaño y un poste, respectivamente, en la reanudación.



La maldición la logró romper el joven talento del Brujas Charles De Ketelaere, que superó al portero Gianluigi Donnarumma para subir el 1-2 al marcador en el 86, cuando sin embargo ya era demasiado tarde para forzar la prórroga.



Italia no sufrió para contener a Bélgica y acabó en el tercer puesto de la Liga de Naciones para abrir un nuevo ciclo de triunfos, tras la derrota ante España que interrumpió su racha de 37 partidos sin conocer la derrota. El ganador de la segunda edición de la Liga de Naciones se conocerá esta misma noche, cuando España y Francia se enfrentarán en San Siro.