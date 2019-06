Italia confirma favoritismo: vence a Mali y se apunta en la semifinal

Italia se apuntó en la semifinal del Mundial Sub 20 tras superar en un partidazo a Mali, en los cuartos de final de la competencia.

Italia tuvo suerte pues se adelantó en el marcador con un autogol de Koné cuando apenas se jugaba el minuto 12. Diez minutos después, los africanos enfrentaron otro duro golpe, la expulsión de Ousmane.



Sin embargo, la situación no desesperó a los africanos, que lograron empatar a los 38 gracias a Koita y se fueron al descanso con el partido muy equilibrado, a pesar de la intensidad del duelo.



En el complemento llegó la locura: al minuto 60 marcó Pinamonti para Italia pero al 79 igualó de nuevo Camara.



Los africanos estaban sobre el arco italiano, parecía que habría remontada, pero llegó el error del arquero Koita, que había sido figura, y la falta en el área terminó en penalti y en gol de Pinamonti al 83.



Ya no tuvo tiempo Mali, que además encajó un minuto después el 4-2 definitivo de Fratessi.



Con todo, corrieron hasta el minuto 96, desperdiciaron un penalti y vendieron carísima su derrota los africanos, que soñaron a pesar de tener siempre todo en contra.



Italia, que es subcampeón de Europa, es semifinalista y gran candidato al título del Mundial Sub 20.